全球金市：金价下跌，但仍录得三个月来最大单周涨幅

* 金价录得1月来最大周度涨幅

* 金价扳回逾半近期跌幅

* 人气仍不确定，因ETF继续下跌

路透纽约/伦敦4月26日 - 金价周五在交投震荡中下跌，因投资人获利了结，但金价仍录得三个月来最大单周涨幅，因上周金价触及两年低位后实货需求强劲。

金价收复在4月12日至16日录得的225美元跌幅的逾一半。

早盘，金价上扬逾1%，此前美国商务部公布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长2.5%(预估为增长3.0%)，第四季为增长0.4%。 之后金价回吐早盘涨幅，转至平盘下方，因期权相关卖盘出现，且原油和铜等工业商品下跌，令金价承压。

上市交易基金投资人减持仓位，因忧虑央行可能卖出黄金，及美国货币刺激计划前景存在不确定性。

“市场仍有一些多头结清头寸的操作，暗示一些投资人仍在调整头寸，这使金价容易出现横盘走势，”CPM Group贵金属分析师Erica Rannestad说。

1928 GMT，现货金 跌0.6%，至1,457.76美元，从日高1,484.80美元回落。

美国6月期金 收低8.40美元，报每盎司1,484.80美元，路透初步数据显示，成交量较30日均值高出约10%。

汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示，汤森路透/密西根大学美国4月消费者信心指数终值为76.4(路透调查预估为73.2)，初值为72.3。汤森路透/密西根大学美国4月消费者现况指数终值为89.9(预估为85.0)，初值为84.8。汤森路透/密西根大学美国4月消费者预期指数终值为67.8(预估为64.6)，初值为64.2。

现货银 早盘也上涨，触及24.82美元的10日高位。之后下滑，尾盘跌1.7%，报每盎司23.91美元。

交易商表示，尽管实货需求强劲，但下周中国将迎来三天劳动节假期，可能令市场失去重大支持。中国是全球第二天黄金消费国，仅次于印度。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持有量在周四下降0.25%，至1,090.27吨，此为2009年9月来的最低水平。周三为1,092.98吨。

现货铂金(白金) 升0.4%，报每盎司1,472.49美元。现货钯金 跌0.4%，报677.25美元。

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