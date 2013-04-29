全球金市：金价受对央行追加刺激措施的希望带动上涨，市场关注美联储会议

* 交易商称美联储和欧洲央行维持宽松货币政策的预期对金市有帮助

* 黄金上市交易基金产品资金继续外流

* 中国五一假期可能令实货需求支撑减少

路透伦敦/纽约4月29日 - 金价周一受商品市场普涨提振，且在本周稍后美联储和欧洲央行会议前，对进一步追加货币宽松政策的希望对金价也有帮助，但实货买盘放缓以及上市交易基金资金外流仍令金价走势脆弱。

上周五美国公布的首季经济成长不及预期后，金市买盘增加。分析师表示，数据令美联储将维持目前每月850亿美元购债进度的预期升温，而市场普遍预计欧洲央行将在周四降息。

金价在4月12-16两日录得的225美元的跌幅已收复过半，受到全球实货需求强劲带动，特别是来自中国和印度的需求。

但上市交易基金投资人的卖盘没有显露缓和迹象，因他们对金价表现逊色不满，继续抛售黄金。

2054 GMT，现货金 升0.8%，至1,474.21美元。

美国6月期金 收高13.80美元，报每盎司1,467.40美元，路透初步数据显示，成交量为30日均值约一半。

由工业商品引领的商品市场普涨也提振黄金需求。

美联储将在周三发布货币政策声明。

交易商表示，中国劳动节假期将持续到周三，金市的实货需求可能大幅减少。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持有量在周五减少7.2吨，本月降幅达到138.2吨。

现货银 升2.2%，报每盎司24.51美元。现货铂金(白金) 升2.3%，报每盎司1,506.74美元。现货钯金 大涨2.8%，报696.72美元。

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