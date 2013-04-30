全球金市：金价在低接买盘消散后回落，ETF持仓下降令其承压

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
现货金和黄金期货4月16日双双跌至1,321美元左右，为逾两年来最低，之前跌穿1,500美元促使投资者削减持有的上市交易基金(ETF)。
全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 称，截至周一的持仓量下降0.22%至1,080.64吨，周五时为1,083.05吨。
美国最大的金矿Newmont Mining 周一公布第一季获利降幅大于预期，因金和铜产量下降逾10%，且金属价格下跌。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 李爽; 审校 张荻/程琳)
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：