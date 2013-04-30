全球金市：金价在低接买盘消散后回落，ETF持仓下降令其承压

现货金和黄金期货4月16日双双跌至1,321美元左右，为逾两年来最低，之前跌穿1,500美元促使投资者削减持有的上市交易基金(ETF)。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 称，截至周一的持仓量下降0.22%至1,080.64吨，周五时为1,083.05吨。

美国最大的金矿Newmont Mining 周一公布第一季获利降幅大于预期，因金和铜产量下降逾10%，且金属价格下跌。(完)

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