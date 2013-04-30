全球金市：金价下跌，本周稍后美联储及欧洲央行将公布政策决定

* 成交清淡，投资人在美国房价上升后持谨慎态度

* 黄金ETF的黄金持有量跌至2009年9月来最低

* 亚洲实货需求仍然强劲

路透纽约/伦敦4月30日 - 黄金价格周二小幅下跌，因美国房价及消费者信心数据强劲，投资人在美国联邦储备理事会(美联储/FED)及欧洲央行政策会议前持谨慎态度。

黄金投资人获利了结，此前数据显示美国房价以约七年来最快速度攀升，且另一份报告显示4月美国消费者信心反弹。

分析师说，尽管报告令人鼓舞，但美国中西部地区企业活动萎缩，令投资人预期美联储将在今年底前维持每月850亿美元购债步伐不变。

投资者也为欧洲央行周四减息作准备，但交易商说，欧洲央行和美联储会议结果仍不确定。

“除非发生一些重大事情，如欧洲央行本周真的宣布减息，否则，我认为金市将呈盘整模式，交投非常震荡，”嘉信理财分支optionsXpress高级商品分析师Michael Zarembski说。

1858 GMT，现货金 跌0.2%，报每盎司1,473.54美元。

Comex－6月期金 收高4.70美元，至每盎司1,472.10美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约35%。

投资人等待周五倍受关注的美国非农就业数据，该数据将暗示美联储货币刺激举措的长期前景。

现货银 下跌1.3%，报每盎司24.19美元。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 表示，周一其黄金持有量下降0.2%，至1,080.64吨，为2009年9月来最低。

在4月，SPDR Gold Trust黄金持有量可能减少11.5%，创下最大月度跌幅纪录。

实货市场方面，中国买盘迟滞，因劳动节假期，市场将在周四重开。

不过，亚洲金条，金币和金块的供应仍然紧张，香港金条溢价触及2011年10月来最高，本周较伦敦现货金价升水多至3美元。

现货铂金 跌0.2%，至每盎司1,503.50美元，现货钯金 也下跌0.2%，至695.22美元。

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