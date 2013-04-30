全球金市：金价下跌，本周稍后美联储及欧洲央行将公布政策决定

中国信用债：11霍煤债2亿本金分期兑付将延期一年，因融资未能及时完成
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
* 成交清淡，投资人在美国房价上升后持谨慎态度
* 黄金ETF的黄金持有量跌至2009年9月来最低
* 亚洲实货需求仍然强劲
路透纽约/伦敦4月30日 - 黄金价格周二小幅下跌，因美国房价及消费者信心数据强劲，投资人在美国联邦储备理事会(美联储/FED)及欧洲央行政策会议前持谨慎态度。
黄金投资人获利了结，此前数据显示美国房价以约七年来最快速度攀升，且另一份报告显示4月美国消费者信心反弹。
分析师说，尽管报告令人鼓舞，但美国中西部地区企业活动萎缩，令投资人预期美联储将在今年底前维持每月850亿美元购债步伐不变。
投资者也为欧洲央行周四减息作准备，但交易商说，欧洲央行和美联储会议结果仍不确定。
“除非发生一些重大事情，如欧洲央行本周真的宣布减息，否则，我认为金市将呈盘整模式，交投非常震荡，”嘉信理财分支optionsXpress高级商品分析师Michael Zarembski说。
1858 GMT，现货金 跌0.2%，报每盎司1,473.54美元。
Comex－6月期金 收高4.70美元，至每盎司1,472.10美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约35%。
投资人等待周五倍受关注的美国非农就业数据，该数据将暗示美联储货币刺激举措的长期前景。
现货银 下跌1.3%，报每盎司24.19美元。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 表示，周一其黄金持有量下降0.2%，至1,080.64吨，为2009年9月来最低。
在4月，SPDR Gold Trust黄金持有量可能减少11.5%，创下最大月度跌幅纪录。
实货市场方面，中国买盘迟滞，因劳动节假期，市场将在周四重开。
不过，亚洲金条，金币和金块的供应仍然紧张，香港金条溢价触及2011年10月来最高，本周较伦敦现货金价升水多至3美元。
现货铂金 跌0.2%，至每盎司1,503.50美元，现货钯金 也下跌0.2%，至695.22美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1472.10 4.70 0.3 1460.50 1479.50 134,591 COMEX白银期货 24.144 0.022 0.1 23.985 24.510 1,884 COMEX铂金期货 1507.20 -0.20 0.0 1494.10 1516.40 10,053 COMEX钯金期货 697.80 -1.40 -0.2 695.00 703.50 2,607 现货金 1473.54 -2.25 -0.2 1461.68 1478.81 现货银 24.190 -0.320 -1.3 24.060 24.520 现货铂金 1503.50 -2.50 -0.2 1496.00 1513.50 现货钯金 695.22 -1.28 -0.2 697.25 700.72(完)
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：
路透上海4月11日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------------------------------------------------ *湖北高新技术 4 7 4/10簿记建档 5.90% 上限5.95% AA 1.625 第五年末投资者选择权 产业投资公司 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 随州市城市 4 7 4/6簿记建档 5.70% 上限6.00% AA 1.83 第3-7年末还20%本