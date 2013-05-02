全球金市：金价在欧洲央行降息后上涨，但实货需求放缓

* 欧洲央行降息一码至0.5%

* 亚洲实货买盘在近期急升后放缓－交易员

* 黄金ETFs持金量降至2009年9月来最低

* 关注周五美国公布的4月非农就业报告

路透纽约/伦敦5月2日 - 金价周四上涨，因欧洲央行10个月内首次降息，在美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三表示将维持购债以刺激经济成长后，黄金对冲通胀的吸引力被巩固了。

欧洲央行将指标再融资利率调降至0.5%的新低，之后，央行总裁德拉吉表示，将“密切关注”经济数据，并已“从技术上准备好”将银行在央行的存款利率调降至负值。这一说法暗示央行将采取进一步政策行动。

因部分投资人担心美联储可能撤走刺激措施，金价在4月12-16日大跌225美元。之后全球强劲的实货需求令金价收复逾半失地。

周三美联储称继续每月850亿美元购债步伐，以保持低利率及促进经济成长，但美联储亦表示，可能视乎经济表现，增加或缩减这购债步伐。

1754 GMT，现货金 升0.8%，报1,467.81美元，稍早高见1,473.40美元。

纽约商品期货交易所(COMEX)-6月黄金期货 升21.40美元，至每盎司1,467.60美元。路透初步数据显示，成交量将低于30日均值。

但交易商表示，欧洲央行降息后美元指数大涨近1%，以及美股劲升限制了金价的升幅。

投资人将注意力转向周五将公布的4月美国非农就业报告，这可能给予美联储货币政策较长期前景的暗示。

周四，美国公布的数据显示上周初请失业金人数大降至2007-2009经济衰退初期以来最低，显示就业市场仍在复元。

在近期亚洲对金条、金币和金块购买猛增后，实货市场活动有所放缓。

全球最大的黄金支持上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 公布，其持金量周三减少0.3%，至1,075.23吨，为2009年9月来最低。

其他贵金属方面，现货银 升1.2%，报每盎司23.81美元。

现货铂金 升1.3%，至每盎司1,490.50美元，现货钯金 升0.9%，至692美元。

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