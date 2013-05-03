全球金市：美国数据公布后金价持平，但本周小涨

《全球汇市》美元上涨，但升幅受中美峰会的不确定性抑制
路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
* 美国4月非农就业人口增幅超预期
* 欧洲央行降息和美联储刺激政策提供潜在支撑
* SPDG黄金持仓量减少，降至2009年9月以来最低
路透纽约/伦敦5月3日 - 金价周五基本持稳，回吐稍早涨幅，因美国就业增长快于预期，降低了美国联邦储备理事会(FED/美联储)短期内追加刺激举措的必要性。
数据显示，美国4月非农就业岗位增加16.5万个，失业率降至2008年12月以来最低7.5%，提振美股标普500指数和道指升至盘中纪录高位，金价因此承压。
金价本周仍可能小涨。本周稍早，美联储表示将继续执行每月850亿美元的购债计划，必要时还会加大购债力度以刺激经济，欧洲央行周四降息，为10个月来首次。
RJ O'Brien的商品经纪Matthew Schilling表示，“如果今后公布的就业数据继续保持今天这样的良好态势，我预计，贵金属市场将开始以更大的幅度走低。”
1730 GMT，现货金 报每盎司1,464.60美元，回落0.1%，稍早上扬1.5%至两周高位1,487.80美元。
美国6月期金 回落3.70美元，至每盎司1,463.90美元，根据路透初步数据，收盘时成交量可能低于30日均值。
全球最大黄金上市交易基金PDR Gold Trust 黄金持仓量减少0.6%，至1,069.22吨，录得一周来最大单日降幅，触及2009年9月来最低水平。
其他贵金属方面，现货银 上扬1%，报每盎司24.03美元。现货铂金 微跌0.51美元，至每盎司1,493.49美元。现货钯金 上扬0.4%，报每盎司691.47美元。 ----------------------------1730 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 年内迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌% COMEX黄金期货 1463.90 -3.70 -0.3% -12.6% COMEX白银期货 24.005 0.175 0.7% -20.6% COMEX铂金期货 1498.00 -2.20 -0.2% -2.6% COMEX钯金期货 693.90 0.60 0.1% -1.3% 现货金 1464.60 -1.64 -0.1% -12.5% 现货银 24.03 0.24 1.0% -20.7% 现货铂金 1493.49 -0.51 0.0% -2.9% 现货钯金 691.47 2.47 0.4% -1.5%(完)
路透纽约4月6日 - 美元周四上涨，但升幅受限，因美国总统特朗普和中国国家主席习近平将进行两天峰会，将可能出现地缘政治分歧，且周五美国就业报告将出炉。
* 投资者在习特会前保持谨慎 * 市场等待周五的非农就业报告 * 钯金从前日触及的2015年3月以来高位回落 路透纽约/伦敦4月6日 - 金价周四走低，受压于美元在乐观失业数据 提振下持坚，一些投资者在金价近期上涨后卖出以锁定利润。 1836 GMT，现货金 下跌0.24%，报每盎司1,251.76美元，从前 夜触及的高位1,258.96美元回落。 交投最活跃的美国6月期金 上涨4.8美元，或0.38%，报每盎司 1,253.30美元，盘中最高攀升1%至1,260.90美元。 “美元小幅上涨，以及在昨日稍晚金价上涨后出现一些获利回吐，可 能导致今日有些走疲，”三菱商事商品分析师Jonathan Butler称。 美元指数 续升，此前发布的数据显示，上周初请失业金人数录 得近两年最大降幅。 但这一数据对周五将发布的3月非农就业数据没有影响，分析师称， 报告可能在短期内对金价走势起到关键作用。 投资者在全球最大的两个经济体国家
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