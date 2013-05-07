全球金市：金价下跌逾1%，因ETF黄金持仓量继续减少

标题新闻：惠誉确认菲律宾长期本外币发行人违约评等(IDR)为“BBB-”，展望为正面
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
* 黄金ETF黄金持仓量降至2009年8月来最低
* 鲍尔森的黄金基金4月下跌27%
* 标普500指数盘中触及纪录高位
路透纽约/伦敦5月7日 - 黄金价格周二下跌逾1%，因黄金支持的上市交易基金(ETF)黄金持仓量继续下降，没有缓和之势，且有消息称对冲基金亿万富翁鲍尔森旗下的黄金基金在4月损失惨重。
标普500指数盘中触及纪录高位，反映投资人对经济的乐观情绪，这也降低黄金作为避险工具的吸引力。
澳洲央行宣布减息，且暗示将可能采取进一步行动刺激经济，金价对此无甚反应。
周一ETF黄金持仓量下降，跌至2009年4月来的最低水平，连续第四天减少。
SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量减少3.3吨，4月录得历史上最大的月度降幅。
1752 GMT，现货金 跌1.2%，至每盎司1,450.90美元，稍早下跌约2%，仅略高于每盎司1,440美元。
纽约商品期货交易所(COMEX)6月黄金期货 跌19.20美元，结算价报每盎司1,448.80美元，路透初步数据显示，收盘时成交量可能接近30日均值。
据熟识该基金的人士提供的基金表现数据显示，亿万富豪鲍尔森是今年金价急跌的最大受害者之一，他旗下规模不到10亿美元的黄金基金单在4月就下跌了27%。消息人士称，鲍尔森的黄金基金在4月的跌幅令该基金从年初迄今累计下跌约47%。
现货银 跌0.3%，报每盎司23.90美元。现货铂金 下滑1.8%，至每盎司1,476美元，现货钯金 跌1.7%，至679.50美元。
----------------------------1752 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1448.80 -19.20 -1.3 1440.40 1470.00 167,372 COMEX白银期货 23.806 -0.149 -0.6 23.400 24.040 39,929 COMEX铂金期货 1481.20 -26.50 -1.8 1477.30 1506.90 7,656 COMEX钯金期货 680.60 -16.50 -2.4 677.70 696.00 4,147 现货金 1450.90 -17.99 -1.2 1441.88 1470.17 现货银 23.900 -0.080 -0.3 23.460 24.050 现货铂金 1476.00 -26.50 -1.8 1479.00 1505.00 现货钯金 679.50 -12.00 -1.7 680.00 693.72
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本 。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡3月29日 - 亚洲含硫500ppm柴油裂解价差周三触及三周高位每桶11.78美元，受助于斯里兰卡、拉美地区、西北欧、地中海及西非主要地区的需求。
路透3月29日 - 印尼股市周三触及纪录高位，新加坡股市则升至近20个月最高，因数据表明美国消费者信心良好，提振了亚洲依赖出口的经济体的人气。 世界大型企业研究会(Conference Board)公布，美国3月消费者信心指数跳升9.5点至125.6，为2000年12月来最高水平。3月消费者对当前企业与劳动市场情况的评估大幅改善。 COL Financial Group研究主管April Lee-Tan表示，东南亚股市今日对此作出积极回应，并称地区股市将通过有利出口，获得美国消费者乐观情绪的好处。 印尼股市 收高约1%，脱离周一的跌势，得益于金融和材料股的升势。PT Bank Danamon Indonesia Tbk 收高4.2%，PT Semen Baturaja (Persero) Tbk 飙升10.1%。周二印尼股市因逢假期休市。 新加坡股市 连续第二个交易日上涨，并收于2015年8月来最高位。金融股贡献了半数涨幅，