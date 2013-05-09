全球金市：金价回落但实货需求强劲，铂金系金属上扬

* 美国上周初请失业金人口降至2008年1月以来最低

* 黄金ETF持仓量降至四年低位

* 铂金系金属上扬，关注南非工会与矿商的薪资谈判

路透纽约/伦敦5月9日 - 金价周四小幅走低，因美元大涨，美国就业数据令人鼓舞，但实货需求强劲，铂金系金属以及农产品期货上扬，扶助金价脱离早盘触及的低位。

钯金急升近3%，市场关注南非的主要矿业工会与铂金系金属生产商展开重要的薪资谈判。分析师称，全球最大的铂金生产商Anglo American Platinum (Amplats)计划在周五发布修改后的重组计划的消息也提振需求。

分析师称，有关未来数月中国需求激增的希望可能进一步支撑金价。之前，香港对中国大陆的黄金净流出创纪录高位。年初以来，投资者信心不振重创金价。

1734 GMT，现货金 下跌0.2%，报1,468.96美元。部分投资者在金价昨日上扬1.4%，录得两周来最大单日涨幅后锁定获利。

美国6月期金 回落5.40美元，至每盎司1,468.30美元，根据路透初步数据，收盘时成交量可能低于30日均值。

现货银 小涨0.1%，报每盎司23.92美元。

黄金前景仍不确定，黄金支持的上市交易基金持仓量减少的情况无放缓的迹象。

SPDR Gold Trust 黄金持仓量周三减少0.60%，至1,051.47吨，触及2009年3月以来最低水平。周二为1,057.79吨。

实货市场的表现喜忧参半，新加坡的交易商表示卖兴减弱，但香港的交易商则报告，金条供应短缺，使现货金与期金的溢价处于数年高位。

现货钯金 急升2.5%，报每盎司709.22美元。现货铂金 上扬0.8%，报每盎司1,512.25美元。 ----------------------------1733 GMT---------------------------------

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