全球金市：金价因美元上扬大跌1.5%，本周下滑

* 跌穿支撑位1,450美元后触动技术性止损单

* 印度重要购金活动会提供支撑

* 全球最大黄金ETF公布自3月中来首次持金量增加

路透纽约/伦敦5月10日 - 黄金价格周五下挫近1.5%，因美元兑日圆大涨引发技术性抛售，拖累金价跌至两周低点。

本周金价跌约2.5%，因黄金支持上市交易基金(ETF)持金量持续减少盖过了在4月中金价崩跌后出现的强劲实货零售需求。

金价连跌第二日，因日圆兑美元 重挫至逾四年低点，昨日美元攻克了100日圆关口。美元上涨对以原油为首的工业商品构成压力。

1828 GMT，现货金 跌1.3%，至每盎司1,438.51美元，盘中一度大跌2.5%，报1,420.60美元日低。

纽约商品期货交易所(COMEX)6月黄金期货 跌32美元，结算价报每盎司1,436.60美元，路透初步数据显示，成交量较30日均值高约10%。

CPM Group商品和资产管理部门董事Carlos Sanchez表示，在金价跌穿技术支撑位1,450美元后，触动止损卖单，跌势加速。

周四全球最大的黄金ETF-SPDR Gold Trust 公布自3月19日来首次持金量增加。第二季迄今，其持金量减少了167.1吨。

分析师表示，对中国和印度实货需求增加的希望可能进一步支撑金价。

CPM Group的Sanchez指，本月13日为印度的Akshaya Tritiya(印度的佛陀满月节)，这是重要的购金节日，会为金价提供短期支撑。

现货银 小涨0.2%，报每盎司23.70美元。现货铂金 跌1.1%，至每盎司1,484.99元，现货钯金 微跌0.03美元，至703.97美元。

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