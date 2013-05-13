全球金市：金价回落1%，因基金持仓量减少和经济复苏的希望

* 美国4月零售销售意外攀升

* 主要上市交易基金的持仓量再度减少

* 本周稍后将公布对冲基金首季黄金持仓量和CPI数据

路透纽约/伦敦5月13日 - 金价周一回落1%，徘徊在两周最低位附近，因美国零售销售数据攀升点燃经济复苏的希望，并削弱了对黄金的避险买盘。

黄金连跌第三日，之前美国商务部公布的数据显示，4月美国零售销售意外增长，直指经济的潜在力道。

油价回落1%也削弱了黄金对冲通胀的吸引力。

路透监测的黄金支持的主要上市交易产品(ETP)的持仓量减少0.3%，上周五录得近两个月来首日净流入。

1937 GMT，现货金 跌1.1%，报每盎司1,431.49美元。今日稍早，触及日低1,426.40美元，接近两周低位1,420美元。

美国6月期金 收跌2.30美元，报每盎司1,434.30美元，路透初步数据显示，成交量较30日均值低约25%。

美元兑欧元盘初走强令金价承压。美元/欧元稍后逆转涨势，但兑一篮子货币 仍小幅上扬。

上周五，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量减少0.2%，至1,051.65吨，为四年低位。

美国期货交易委员会的一份报告显示，截至5月7日当周，对冲基金和货币基金经理削减黄金期货和期权的多头头寸，因金价走软，且黄金上市交易基金持仓量减少。

本周，金价可能受诸如美国生产者物价指数和消费者物价指数，消费者信心等数据的影响。

周三，投资者还将看到著名对冲基金经理鲍尔森第一季末所持有的黄金投资头寸。美国证券交易委员会(SEC)要求基金和机构投资者在每季度结束45天后提交季度投资头寸报告。

现货银 跌0.9%，报每盎司23.60美元。现货铂金 跌1%，报每盎司1,476美元。现货钯金 攀升1.5%，报每盎司713.97美元。 ----------------------------1937 GMT---------------------------------

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