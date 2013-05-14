全球金市：金价下跌，因对经济感到乐观及美股再创新高

中国投资：新西兰北地大区同意协助中铁，为“一带一路”投资提供咨询
路透惠灵顿4月14日 - 新西兰最北端地区--北地大区一名地方议会负责人告诉路透，该地区已经同意协助中国中铁股份投资该地区的基础设施。这是中国扩展“一带一路”计划的一部分。
* 标普500指数上涨约1%
* SPDR Gold ETF黄金持仓量持平
* 惠誉上调希腊主权信贷评等
路透纽约/伦敦5月14日 - 金价周二下跌，连跌第四天，录得逾两个月来最长跌势，因投资人对经济感到乐观，且股市再创新高，削弱黄金的避险吸引力。
黄金抹未稍早录得的涨幅，因美股标普500指数上涨约1%，受银行股及金融股全线上涨带动。
金价扩大跌幅，此前信贷评级机构惠誉上调希腊主权信贷评等一个级距，称希腊在消除预算赤字方面取得进展，且该国退出欧元区的风险下降。
黄金支持的上市交易基金的黄金持仓量在近几个月大减后，没有再次下降，且全球投资人在金价4月中大跌后对金币和金条需求强劲，提供了潜在需求。
分析师表示，下周一一印度教节日来临前，是印度购买黄金的高峰季节，将支持黄金价格。
“我们预期，随着节日期间结婚高峰的来临，印度黄金需求将保持在较高水平，”汇丰贵金属分析师James Steel说。
1826 GMT，现货金 跌0.4%，报每盎司1,424.14美元，稍早上涨1%，至1,444.96美元日内高位。
美国6月期金 收跌9.80美元，报每盎司1,424.50美元。
分析师表示，全球最大的黄金上市支持交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量持平在上日水平，令市场期望黄金ETF结清头寸之势可能终于结束。
现货银 跌1%，报每盎司23.36美元。现货铂金 涨1.6%，报每盎司1,499.50美元。现货钯金 攀升1.7%，报每盎司727.08美元。 ----------------------------1826 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1424.50 -9.80 -0.7 1419.70 1444.90 157,454 COMEX白银期货 23.379 -0.317 -1.3 23.075 23.760 36,369 COMEX铂金期货 1501.90 17.40 1.2 1481.40 1510.00 11,001 COMEX钯金期货 727.15 8.45 1.2 708.40 733.80 8,689 现货金 1424.14 -5.91 -0.4 1422.45 1444.96 现货银 23.360 -0.240 -1.0 23.170 23.780 现货铂金 1499.50 23.50 1.6 1486.10 1507.50 现货钯金 727.08 12.30 1.7 710.75 729.47(完)
路透惠灵顿4月14日 - 新西兰最北端地区--北地大区一名地方议会负责人告诉路透，该地区已经同意协助中国中铁股份投资该地区的基础设施。这是中国扩展“一带一路”计划的一部分。
亲爱的客户，您好： 外汇市场是全球经济表现的风向标，也反映投资者的偏好与取向。路透一周全球汇市综述，为您梳理新一周的市场热点，同时深入盘点全周重要汇市消息和资料。 欲浏览最近一期综述的简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2p2jzwG
路透首尔4月14日 - 韩国证券交易所周五公布，截至0733GMT，外资在韩国股市卖超737 亿韩元。 以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖 超)： 日期 外资 机构投资人 散户 ---------------------------------------------------- 4 月14日 -73.7 21.7 44.6 ^4 月13日 -1.1 104.2 -113.8 4 月12日 79.1 -104.8 24.8 4 月11日 -126.6 97.8 31.4 4 月10日 -54.1 -4.5 6.4 4 月 7日 -77.9