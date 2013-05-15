重发-全球金市：金价上扬结束四日跌势，因美元下滑

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路透5月15日 - 金价周三结束连续四日跌势，因美元下跌，且上市交易基金抛售暂停，但股市上涨似将抑制金价升势。

0014GMT，现货金 上扬0.11%，至每盎司1,426.96美元。周二金价连跌四日，为逾两个月来的最长连跌持续期，因对经济的乐观情绪和美国股市刷新纪录高位打压了黄金的避险魅力。

美国6月期金 涨0.1%至1,425.9美元。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一的黄金持仓量较周五持平，同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量亦持平。

葡萄牙央行总裁科斯塔周二表示，塞浦路斯按照救助协议的要求出售黄金储备的情形不会在葡萄牙重演，并补充称，葡萄牙央行的黄金储备持平在382.5吨。

一英国大型珠宝业者周二表示，随着营销活动成果浮现，欧洲铂金珠宝需求增加。(完)

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