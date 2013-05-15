全球金市：金价重挫2%跌穿1,400美元，因对经济感到乐观

* 黄金连续第五天下跌，为2011年1日来最长跌势

* 在新限制实施后，印度黄金买盘减少

* SPDR黄金持仓量周二维持在3,380万盎司不变

路透纽约/伦敦5月15日 - 金价周三重挫2%，跌穿每盎司1,400美元，至约一个月来最低，因股市升势创纪录及对经济的乐观情绪，令黄金的避险魅力下降。

黄金连续第五天下跌，为2011年1日来最长跌势，因标普500指数触及纪录新高及美股连涨第四天。

“只要人们继续将资金投入股市，就没有理由持有黄金。全球多个国家的经济正在改善，”纽约商品期货交易所(COMEX)黄金期权场内交易商Jonathan Jossen说。

印度央行限制寄售形式的黄金进口，以降低贸易逆差的消息使印度强劲的实货需求骤降，这也打压金价。

现货金 一度下跌2.5%，报每盎司1,390.24美元，此为4月19日以来最低。在1809 GMT，现货金跌2%，报1,396.94美元。

分析师预期，金价跌穿重要心理关口1,400美元可能触发进一步强劲抛售，且可能再次下探在4月16日触及的两年低位1,321.35美元。

周三黄金连续第五日下跌，是2011年1月来最长跌势。在过去12年连续攀升后，黄金价格年初迄今已累计大跌约15%。

COMEX-美国6月期金 收跌28.30美元，报每盎司1,396.20美元。汤森路透初步数据显示，成交量在收盘时可能接近30日均值。

美元上涨及油价盘初大跌也令金价受压。

全球最大的黄金上市支持交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 周二的黄金持仓量维持在3,380万盎司不变，但和此前触及的2009年3月来最低水平距离不远。ETF的黄金持仓量反映投资人对金市的信心。

**印度限制黄金进口**

印度人暂停买入黄金，因印度央行限制黄金进口，此前该国4月进口急升，令4月贸易逆差扩大至178亿美元，较3月急升逾72%。

印度4月黄金和白银进口同比飙升138%，因印度消费者利用金价下跌的机会买入，增加了经常账余额的压力，并限制了印度放宽货币政策的空间。

“印度尽力透过征税限制黄金买入，印度目前的黄金需求不如之前金价跌至同一水平时强劲，”Marex Spectron的贵金属部主管David Govett说。

现货银 跌2.7%，报每盎司22.72美元。现货铂金 下滑0.5%，报每盎司1,489.24美元。现货钯金 跌0.1%，报每盎司725.72美元。 ----------------------------1809 GMT---------------------------------

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