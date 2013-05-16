全球金市：金价跌至四周低位，因投资者转投股票等其他资产

* 由于美国经济数据打压股市，黄金获得一些喘息机会

* 实货买盘似乎提供了支撑

路透纽约/伦敦5月16日 - 金价周四跌至四周低位，因黄金上市交易基金(ETF)结清部位的情形再度上演，且金价近期跌破每盎司1,400美元关口，促使投资者转投其他资产。

交易商称，前一交易日金价跌破1,400美元关口引发沉重卖压，金价可能重新测试4月16日触及的两年低点1,321.35美元。

“金价跌破1,400美元心理关口短期内可能给黄金带来进一步压力。但鉴于金价下跌，实货黄金需求料将进一步增加，帮助遏制潜在损失，”汇丰首席贵金属分析师James Steel称。

2128GMT时，现货金 跌0.4%报1,386.05美元。

美国6月期金 结算价下滑9.30美元，报1,386.90美元。

今年美国股市上涨一直打压黄金作为另类投资的魅力，导致大量资金流出黄金ETF大量。

全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust周三公布，其黄金仓位再下跌4.5吨，至1,047.14吨，为2009年3月以来最低。

“我们看到一些退休基金透过ETF卖出黄金，这是些许令人担心的迹象，”渣打银行分析师Daniel Smith称。

美国证券交易委员会(SEC)周三公布的备案显示，今年前三个月，索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)与Northern Trust和贝莱德等基金在今年第一季降低了在SPDR Gold Trust 的投资。

世界黄金协会(WGC)周四表示，第一季黄金投资下降近一半，因美国经济前景亮丽带动西方投资者将资金从黄金转投至股票等资产。

金价下跌吸引中国大量实货买盘，中国周四买入大量黄金。中国是继印度之后全球第二大黄金消费国。

其他贵金属中，现货白银 涨0.4%，报22.66美元；现货铂金 跌0.5%，报1,479美元，现货钯金 上扬1.6%，报736美元。

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