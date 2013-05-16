全球金市：金价跌至四周低位，因投资者转投股票等其他资产

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 由于美国经济数据打压股市，黄金获得一些喘息机会
* 实货买盘似乎提供了支撑
路透纽约/伦敦5月16日 - 金价周四跌至四周低位，因黄金上市交易基金(ETF)结清部位的情形再度上演，且金价近期跌破每盎司1,400美元关口，促使投资者转投其他资产。
交易商称，前一交易日金价跌破1,400美元关口引发沉重卖压，金价可能重新测试4月16日触及的两年低点1,321.35美元。
“金价跌破1,400美元心理关口短期内可能给黄金带来进一步压力。但鉴于金价下跌，实货黄金需求料将进一步增加，帮助遏制潜在损失，”汇丰首席贵金属分析师James Steel称。
2128GMT时，现货金 跌0.4%报1,386.05美元。
美国6月期金 结算价下滑9.30美元，报1,386.90美元。
今年美国股市上涨一直打压黄金作为另类投资的魅力，导致大量资金流出黄金ETF大量。
全球最大黄金ETF--SPDR Gold Trust周三公布，其黄金仓位再下跌4.5吨，至1,047.14吨，为2009年3月以来最低。
“我们看到一些退休基金透过ETF卖出黄金，这是些许令人担心的迹象，”渣打银行分析师Daniel Smith称。
美国证券交易委员会(SEC)周三公布的备案显示，今年前三个月，索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)与Northern Trust和贝莱德等基金在今年第一季降低了在SPDR Gold Trust 的投资。
世界黄金协会(WGC)周四表示，第一季黄金投资下降近一半，因美国经济前景亮丽带动西方投资者将资金从黄金转投至股票等资产。
金价下跌吸引中国大量实货买盘，中国周四买入大量黄金。中国是继印度之后全球第二大黄金消费国。
其他贵金属中，现货白银 涨0.4%，报22.66美元；现货铂金 跌0.5%，报1,479美元，现货钯金 上扬1.6%，报736美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1386.90 -9.30 -0.7 1368.00 1397.00 221,681 COMEX白银期货 22.659 0.001 0.0 22.060 22.770 44,017 COMEX铂金期货 1485.60 -5.10 -0.3 1470.00 1492.90 11,934 COMEX钯金期货 740.75 11.70 1.6 716.00 743.00 5,683 现货金 1386.05 -6.24 -0.4 1370.33 1397.91 现货银 22.660 0.090 0.4 22.150 22.800 现货铂金 1479.00 -7.00 -0.5 1471.50 1491.50 现货钯金 736.00 11.50 1.6 718.75 740.25(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
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路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。