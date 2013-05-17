全球金市：金价触及一个月低位，因美联储官员呼吁结束刺激政策

* 交易商预计金价会进一步走低，可能跌至2010年的水平

路透纽约/伦敦5月17日 - 金价金周五连跌第七天，录得四年来最长跌势，因美元兑日圆升至2008年以来最高，之前美国联邦储备理事会(FED/美联储)部分官员称，联储应结束刺激美国经济的举措。

今日公布的数据显示，美国5月初消费者信心升至近六年来最高，显示美国民众对自身财务状况和经济前景的信心增强，这削弱了黄金的避险吸引力。