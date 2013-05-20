更正-全球金市：白银和黄金上涨约2%，早盘下跌

澳洲数据：3月就业人口增幅创1年半高位且失业率持稳，为央行所乐见
路透悉尼4月13日 - 澳洲3月失业率持稳于5.9%，因就业人数增幅创1年半高位，这对于一直担心近期劳动力市场疲软的澳洲央行而言，是一大宽慰。
(更正：因译文有误，小标下第二段中的“美分”应改为“美元”)
* 白银触及2010年9月低位后反弹
* 黄金也在触及一个月低位后反弹，结束七日跌势
* 投资人静待美联储主席贝南克周三的证词陈述
路透纽约/伦敦5月20日 - 黄金和白银价格周一上扬约2%，日内交投震荡，白银开盘急跌至两年半低位，之后在中午扭转颓势，大幅攀升。
黄金在日内大部份时间下跌后，到美国中午时突然飙升逾10美元，交易商说，因在黄金下跌七日后，出现一波被积压的回补空头。他们说，COMEX期银开盘时受巨大卖单打压，猛跌超过9%，触发技术买入信号。
现货金 稍早下探上月触及的一年半低位，在1825 GMT，金价反弹27美元，或2%，终止了之前七日跌势。交投最活跃的纽约商品期货交易所(COMEX)-7月白银合约 收高1%，报每盎司22.582美元，之前触及2010年9月来最低的20.25美元。
周一市场走势震荡，令交易商措手不及，且可能暗示受重创的贵金属市场有新的支持。
“今天早上有大量回补空头，因人们对部份贵金属技术图表形态感到不安，”Adrian Day Asset Management的Adrian Day说。
“我在这些水平买入，”Day说，其公司管理着价值约2亿美元的商品，约三分之一是黄金头寸。
路透根据商品期货交易委员会(CFTC)数据计算，5月14日止当周，对冲基金和商品其他主要投机者从美国黄金期货市场撤出14亿美元。
市场现在聚焦在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克周三的国会证词陈述及美国联邦公开市场委员会(FOMC)4月会议记录。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量减少3吨，至1,038.41吨，为四年最低。
“黄金下一走势仍然是走软，我们目标是未来几周跌至1,200美元，”美银美林分析师Michael Widmer说。
**静待白银进一步下跌**
分析师表示，白银下跌只是时间问题，因工业需求疲弱。
Integrated Brokerage Services首席贵金属交易商Frank McGhee说，白银期货价格可能将跌穿每盎司20美元，“我正等待白银下一轮跌势，可能跌至10多美元。”
上周全球最大白银支持的上市交易基金iShares Silver Trust 的白银持仓量减少187.7吨，至10,253吨，此为1月中来最低位。
路透数据显示，亚洲周一开盘后仅20分钟内，有超过3,000口白银合约卖出。
南非标准银行驻东京分支经理Yuichi Ikemizu说，一位身分不明的投资者周一早上卖出巨大白银仓位。
其他贵金属方面，现货铂金 升2%，至每盎司1,480美元以上，从稍早触及的三周低位约1,426美元反弹。现货钯金 涨1.4%，至每盎司745美元上方，开盘低见736.97美元。(完)
路透悉尼4月13日 - 澳洲3月失业率持稳于5.9%，因就业人数增幅创1年半高位，这对于一直担心近期劳动力市场疲软的澳洲央行而言，是一大宽慰。
(新增3月进出口数据) 以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8
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