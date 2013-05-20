更正-全球金市：白银和黄金上涨约2%，早盘下跌

(更正：因译文有误，小标下第二段中的“美分”应改为“美元”)

* 白银触及2010年9月低位后反弹

* 黄金也在触及一个月低位后反弹，结束七日跌势

* 投资人静待美联储主席贝南克周三的证词陈述

路透纽约/伦敦5月20日 - 黄金和白银价格周一上扬约2%，日内交投震荡，白银开盘急跌至两年半低位，之后在中午扭转颓势，大幅攀升。

黄金在日内大部份时间下跌后，到美国中午时突然飙升逾10美元，交易商说，因在黄金下跌七日后，出现一波被积压的回补空头。他们说，COMEX期银开盘时受巨大卖单打压，猛跌超过9%，触发技术买入信号。

现货金 稍早下探上月触及的一年半低位，在1825 GMT，金价反弹27美元，或2%，终止了之前七日跌势。交投最活跃的纽约商品期货交易所(COMEX)-7月白银合约 收高1%，报每盎司22.582美元，之前触及2010年9月来最低的20.25美元。

周一市场走势震荡，令交易商措手不及，且可能暗示受重创的贵金属市场有新的支持。

“今天早上有大量回补空头，因人们对部份贵金属技术图表形态感到不安，”Adrian Day Asset Management的Adrian Day说。

“我在这些水平买入，”Day说，其公司管理着价值约2亿美元的商品，约三分之一是黄金头寸。

路透根据商品期货交易委员会(CFTC)数据计算，5月14日止当周，对冲基金和商品其他主要投机者从美国黄金期货市场撤出14亿美元。

市场现在聚焦在美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克周三的国会证词陈述及美国联邦公开市场委员会(FOMC)4月会议记录。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周五黄金持仓量减少3吨，至1,038.41吨，为四年最低。

“黄金下一走势仍然是走软，我们目标是未来几周跌至1,200美元，”美银美林分析师Michael Widmer说。

**静待白银进一步下跌**

分析师表示，白银下跌只是时间问题，因工业需求疲弱。

Integrated Brokerage Services首席贵金属交易商Frank McGhee说，白银期货价格可能将跌穿每盎司20美元，“我正等待白银下一轮跌势，可能跌至10多美元。”

上周全球最大白银支持的上市交易基金iShares Silver Trust 的白银持仓量减少187.7吨，至10,253吨，此为1月中来最低位。

路透数据显示，亚洲周一开盘后仅20分钟内，有超过3,000口白银合约卖出。

南非标准银行驻东京分支经理Yuichi Ikemizu说，一位身分不明的投资者周一早上卖出巨大白银仓位。