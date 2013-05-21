全球金市：黄金和白银价格下滑，因美元走坚及ETF持仓减少

韩国个股：LG电子预估第一季营业利润跳升82%，料创下近八年最佳业绩
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
美国期金 上升0.2%至每盎司1,386.60美元。
市场益发担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快停止购债计划，也削弱了黄金作为通胀对冲工具的吸引力。
美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在整个夏季仍维持原有的购债计划，但如果确信就业市场前景的改善趋势将持续下去,可能在秋季突然结束购债。
现货银 下跌1.1%至每盎司22.67美元，距离周一低点20.84不远。现货银此前在海外市场收高3%。
美国期银 升0.3%报每盎司22.65美元，周一亚洲早盘一度重挫9%。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周一的黄金持仓量为1,031.50吨，创下逾四年低点。
全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的持仓量则为1月中以来最低。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 侯向明/徐文焰；审校 戴素萍/石冠兰)
路透首尔4月7日 - 韩国LG电子(LG Electronics)周五表示，预计公司第一季营业利润将大增82%至近八年以来最高，从而轻松超过市场预估值，这得益于家用电器和电视业务的销售强劲。
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路透4月7日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周五收市价及比价:(本地时间16:22 时，1港元=0.88777人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为 19.74%，高于上交易日收盘的19.55%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格(元) H股价格(港元) A/H股比价 工商银行 4.86 5.01 1.09 建设银行 6.02 6.23 1.09 中国银行 3.64 3.73 1.10 农业银行