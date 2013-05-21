全球金市：黄金和白银价格下滑，因美元走坚及ETF持仓减少

美国期金 上升0.2%至每盎司1,386.60美元。

市场益发担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能很快停止购债计划，也削弱了黄金作为通胀对冲工具的吸引力。

美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周一称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在整个夏季仍维持原有的购债计划，但如果确信就业市场前景的改善趋势将持续下去,可能在秋季突然结束购债。

现货银 下跌1.1%至每盎司22.67美元，距离周一低点20.84不远。现货银此前在海外市场收高3%。

美国期银 升0.3%报每盎司22.65美元，周一亚洲早盘一度重挫9%。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周一的黄金持仓量为1,031.50吨，创下逾四年低点。

全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的持仓量则为1月中以来最低。(完)

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