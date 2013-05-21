全球金市：黄金缩减跌幅，因贝南克作证前欧元上涨

* 欧元兑美元涨至日内高位

* 担忧美联储将缩减刺激措施规模，削弱黄金的吸引力

路透纽约/伦敦5月21日 - 黄金价格周二缩减稍早录得的跌幅，因欧元兑美元上涨，但今日仍然收跌，因技术信号疲弱及担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)将缩减经济刺激计划规模。

周二现货金 一度下跌2%，至每盎司1,359.44美元的日内低位，但在1745 GMT，金价缩减跌幅，下跌约0.5%，报每盎司1,376.50美元。

美国6月期金 下跌1.5%，至每盎司1,363.10美元。收盘时仅下跌0.5%，至每盎司1,377.60美元。

美联储主席贝南克周三1400 GMT将在国会作证。投资人静待美联储刺激计划未来发展的最新消息。

到纽约周二下午，部份黄金市场人士在贝南克作证前重新考虑其头寸，押注更有可能的情况是美联储将维持经济刺激政策不变。

欧元兑美元上涨也扶助黄金从早盘触及的低位反弹。

美元兑欧元回吐稍早涨幅，由升转跌，此前美国圣路易斯联储总裁布拉德的讲话降低美联储可能很快缩减购债规模的预期。

布拉德称，美联储应该继续执行量化宽松政策，根据未来的经济数据调整购债步幅。他说，近期美国通胀低于目标。

除了美联储政策令金价承压外，许多市场人士也关注黄金疲弱的技术信号，押注黄金将继续下跌。部分技术分析师直指黄金最终将跌至大约1,100美元的低位。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量继续减少，至1,031.50吨，为逾四年最低。

现货白银 跌2.05%，至每盎司22.45美元。

现货铂金 也缩减稍早录得的跌幅，下滑2.20%，至每盎司1,445美元。现货钯金 跌0.44%，至每盎司749.27美元。

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