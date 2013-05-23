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亚洲 | 2013年 5月 23日 星期四 09:10 BJT

全球金市：金价下滑，此前美联储主席贝南克暗示缩减购债规模

美国期金 也下滑0.3%至每盎司1.362.90美元。
    
    亚洲现货金升水周三触及纪录高点，因现货价格走低吸引更多买家出
手，而实货供应趋紧。

    全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 周三持仓
量减少0.3%至1,020.07吨，为逾四年来最低。
    
    现货银 中止两日跌势小幅上升，而现货铂金(白金) 和现
货钯金 则追随金价走低。(完)

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