全球金市：金价大涨，因美元和股市下滑

* 美元兑一篮子货币下跌0.75%
* 中国，欧洲和美国制造业数据疲弱，带动黄金买盘
* 最新一周美国初请失业金人数骤降表明就业市场的劲道
路透纽约/伦敦5月23日 - 黄金价格周四大涨，因一系列疲弱的制造业数据显示全球经济成长停滞，令美元和股市下跌，投资人遂买入黄金避险。
全球股市下跌，延续上日大跌的頽势，因担忧全球经济成长，且忧虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时将结束经济刺激计划。
“美元走软和股市下跌，带动相当强劲的黄金买盘，”汇丰金属分析师和副总裁James Steel称。
他补充说，中国，欧洲和美国制造业数据疲弱，使黄金受青睐。
1913 GMT，现货金 上涨1.66%，报每盎司1,391.30美元。美国期金 收高24.40美元或1.78%，报每盎司1,391.80美元。
周四报告显示，最新一周美国初请失业金人数下降，直指就业市场显示出韧性。
美元指数 下跌，欧元兑美元 涨0.6%，因数据显示欧元区5月企业活动下滑有所放缓，为欧元带来一些支撑。
企业调查周四显示，欧元区企业活动下滑趋势在本月稍微减缓，不过新订单匮乏意味着欧元区第二季经济料将再次萎缩。
汇丰(HSBC)周四公布名为“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”的5月初值数据续降至49.6，为七个月来首度跌破荣枯线50。
美国MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)5月初值降至七个月低位的51.9，上月为52.1。
全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量减少0.3%，至1,020.07吨，为逾四年来最低。
现货白银 涨1.71%，至每盎司22.57美元。
现货铂金 下滑0.44%，至每盎司1,459美元。现货钯金 跌1.28%，至每盎司734.46美元。
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最新价格/ 当日 当日 年内迄今
结算价 变动 涨跌% 涨跌
COMEX黄金期货 1391.80 24.40 1.8% -11.2%
COMEX白银期货 22.508 0.036 0.0% -19.4%
COMEX铂金期货 1457.20 -12.00 -0.8% 4.1%
COMEX钯金期货 738.65 -13.50 -1.8% 12.6%
现货金 1390.64 22.52 1.6% -11.0%
现货银 22.58 0.39 1.8% -18.5%
现货铂金 1457.99 -7.51 -0.5% 4.7%
现货钯金 734.46 -9.54 -1.3% 12.6%(完)