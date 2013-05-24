全球金市：金价收低但本周升2.15%，为一个月来最大周度升幅

* 股市回落及美元走软本周提振金价

* 美联储官员的讲话压制了美联储可能将很快收紧政策的预期

* 全球最大实货黄金支持上市交易基金的黄金持仓量有新的流出

路透纽约5月24日 - 黄金价格周五小幅收低，一些市场人士在美国长期末假期前出脱仓位，但本周黄金价格录得一个月来最大周度百分比升幅，受助于股市回落和美元走软。

美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员讲话，为美联储将缩减货币刺激计划的传闻浇冷水，这也支撑金价。黄金留守在相当狭窄区间内。

1837 GMT，现货金 下跌0.23%，报每盎司1,387.51美元，略低于周四尾盘报的1,390.40美元。本周，黄金上涨2.15%，此为4月底来最大周度百分比升幅。

美国6月期金 收跌5.2美元或0.37%，报每盎司1,386.6美元，且在盘后交易中留守在这些水平附近。

本周黄金从股市回落得到提振，周四欧洲股市录得近一年来最大单日跌幅。周五美股连续第三日下跌，令本周股指可能将录得4月中来首周下跌。

美元兑日圆延续跌势，可望录得三年来最大单周跌幅。本周欧元兑美元升0.7%，为三周来首周上涨。

在美国交易时段，黄金跌至平盘下方，一些市场人士不愿在阵亡将士纪念日长周末假期前持有多头头寸，鉴于美联储货币政策最近存在不确定性。

美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周五称，在缩减量化宽松政策规模之前，他希望见到通胀向目标回升的迹象。

美国4月耐久财订单优于预期，也拉低金价，因对美国经济的忧虑缓解，投资人避险买需因此下降。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周四黄金持仓量减少1.5吨，至1,018.567吨，为逾四年来最低，令本周其净流出的黄金总计19.8吨。

SPDR Gold Trust本周流出的黄金将可能是4月26日来最大周度降幅。

现货白银 跌0.71%，至每盎司22.40美元。

现货铂金 下滑0.76%，至每盎司1,447.49美元。现货钯金 跌1.59%，至每盎司727.72美元。

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