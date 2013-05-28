全球金市：金价回落1%，因美国经济数据强劲削弱黄金避险魅力

* 美国房价上扬且消费者信心改善重压金价

* 1,400美元附近的技术阻力位可能限制金价上行

* 美国造币局恢复小面额美国鹰金币的销售

路透纽约5月28日 - 金价周二回落1%，因股市受令人鼓舞的美国房价和消费者信心数据提振上扬，削弱黄金的避险吸引力。

但周二实货黄金买盘强劲，一度逆转美元上涨引发的金价跌势。

“每次金价下滑，实货需求就开始大幅增加。交易员买入，唯恐出现大幅上修走势。”R.J. O'Brien高级商品经纪Phillip Streible表示。

技术性卖盘继续重压金价，金价未能升穿1,400美元附近的14日移动均线这一技术阻力位，引发市场抛售，使金价反弹受阻。

成交量高于正常水平，交易商称。因Comex-6月黄金期权到期，以及因周一休市而未进行的交易被释放。

1925 GMT，现货金 回落1%，报每盎司1,380.81美元，日低为1,373.14美元。

美国股市周二上扬，之前各国央行官员表示，将继续执行旨在提振全球成长的政策，令投资者感到宽慰。另外，诸如美国公债等避险资产的价格也大幅走低。

美国5月消费者信心指数为逾五年最高，3月房价涨幅为近七年最大。数据显示尽管自动减支拖累成长，但美国经济仍有较强的韧性。

Comex-6月期金 收跌7.70美元，报每盎司1,378.90美元。

根据路透初步数据，成交量接近410,000口，可能为4月15日以来的最大单日成交量，当日成交约750,000口。

美国造币局周二表示，将恢复小面额美国鹰金币的销售，是一个月前金价骤降至两年低位后首次，金价暴跌引发对金币的需求猛增，使政府库存很快消耗一空。

美国造币局的举措进一步暗示，金币购买狂潮已开始消退。

黄金的投资需求仍然疲弱。全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量上周五减少0.2%，至1,016.16吨，目前处于2009年2月以来的最低水平。2013年初的黄金持仓量为1,350.50吨。

其他贵金属方面，现货银 下跌1.7%，报每盎司22.25美元。现货铂金 上扬0.6%，报每盎司1,455.74美元。现货钯金 急升2.1%，报每盎司751.22美元。 ----------------------------1925 GMT---------------------------------

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