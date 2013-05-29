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亚洲 | 2013年 5月 29日 星期三 09:07 BJT

全球金市：实货买需推动金价小升，但黄金ETF资金外流限制涨幅

路透新加坡5月29日 - 金价周三小升，因上日下跌1%后涌现强劲的实货买需，但金价涨幅可能受限，因为黄金上市交易基金(ETF)资金持续外流。

0029 GMT，现货金 涨0.2%至每盎司1,382.89美元，周二曾跌至1,373.14美元。

美国期金 涨0.3%至1,382.50美元。

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