全球金市：金价攀升1%，受助于实货需求和股市走低

美国热股：黑石以26.5亿美元挂牌出售旗下澳洲购物中心资产--消息
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
* 金价可能走低，因数据暗示美联储可能缩减构债规模
* 新加坡千克规格的金条溢价触及纪录高位
* 亚洲需求第二季创季度纪录水平-行业组织
路透纽约/伦敦5月29日 - 金价周三攀升约1%，逆转昨日的跌势，因美元走软和股市回落引发实货买盘。
但分析师称，其他市场走低的根本原因，即美国数据改善，暗示美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能会缩减货币刺激计划规模，预计仍将最终拖累金价走低。
金价还面临技术压力，因其涨势连续第二天在逼近14日移动均线时消退，而黄金支持的上市交易基金的黄金持仓量持续减少预计将给金价带来更大的压力。
目前，价格走低吸引了亚洲地区的实货买家入市，新加坡金条的溢价触及纪录高位。
1824 GMT，现货金 上扬0.9%，报每盎司1,391.30美元，昨日金价走低，因美国房价和消费者信心数据强劲，推动股市走高。
路透初步数据显示，今日成交量较30日均值高出约25%，受助于周五6月合约首个交割通知日前，投资者将6月合约展期至8月合约。
金价在4月中跌至两年低位后，黄金交易商很难满足亚洲的黄金实货需求。
新加坡千克规格金条较伦敦现货金的溢价触及每盎司7美元的纪录高位，香港金条的溢价处于4-5美元的区间内。
上海黄金期货 较现货金溢价约25美分，暗示全球第二大黄金消费国中国的需求强劲。
相反，全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周二降至1,012.25吨，为2009年2月以来最低。
行业组织全球黄金协会周三称，4-6月亚洲黄金需求将触及季度纪录水平，因该地区的黄金消费者买入黄金上市交易基金释出的黄金。
其他贵金属方面，现货银 上扬0.9%，报每盎司22.44美元。现货铂金 跌0.4%，报每盎司1,451美元。现货钯金 回落0.9%，报每盎司748美元。 ----------------------------1959 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1391.30 12.40 0.9 1379.10 1393.80 142,419 COMEX白银期货 22.453 0.260 1.2 22.130 22.470 24,760 COMEX铂金期货 1453.00 -8.80 -0.6 1451.40 1468.00 7,927 COMEX钯金期货 747.80 -9.20 -1.2 744.55 756.45 6,774 现货金 1392.61 12.36 0.9 1380.75 1394.04 现货银 22.470 0.240 1.1 22.210 22.500 现货铂金 1451.74 -5.76 -0.4 1454.50 1466.00 现货钯金 747.50 -7.50 -1.0 747.77 755.72(完)
路透4月5日 - 据一位知情人士，美国私人直接投资公司黑石集团已经将旗下澳洲购物中心资产以35亿澳元(26.5亿美元)挂牌出售。这或将是澳洲最大的房地产交易之一。
路透迪拜4月5日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周三连续第六个交易 日上涨，受实货市场的持续买兴和人气改善提振。 不过主要库存地膨胀的库存领贸易商怀疑，短期内上行的空间还有多 大。 S&P Global Platts的数据显示，在阿联酋，4月3日止当周的富查伊 拉石油工业区(FOIZ)的燃料油库存较前一周下降7%，或87.6万桶，至1,14 5万桶。 这是四周以来该地区燃料油库存的首次下降，脱离了前一周的三个月 高位。 据称4月巴基斯坦的公用事业需求减少，是FOIZ地区库存上升的原因 之一。 普氏窗口成交10笔燃料油船货，总计20万吨。 自4月初以来已经总计成交86万吨380-cst燃料油。 贸易商表示，新加坡、阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普地区以及富查伊 拉地区的燃料油供给充足，或会抑制这波最新的多头交易策略。 380-cst燃料油现货升水报每吨较新加坡报价升水0.58美元，较前一 日上涨0.24美元，为3月1日以来最高。
路透新加坡4月5日 - 两位知情人士周三称，在2017年第二批出口配额发放中，中国将本国四大石油巨头的出口配额下调73%。