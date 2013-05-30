更正-全球金市：金价触及两周高位，因美数据疲弱令联储将缩减购债计划的臆测降温

(更正：因译文有误，正文第七段应为“美元兑欧元跌至三周低位”，而非“美元兑欧元跌至三个月低位”)

* SPDR的黄金持仓量在三周来首次上升

* 美元兑欧元和日圆下跌

* 美国首季GDP增长被下修，最新一周初请失业金人数上升

路透纽约/伦敦5月30日 - 金价周四升至两周高位，受美元下跌提振，此前美国公布弱于预期的经济数据，提振美国联邦储备理事会(美联储/FED)将继续执行经济刺激计划的前景。

对美联储可能早至夏季开始缩减每月850美元资产购买进度的臆测引发黄金上周被抛售，美元大涨。

在周四数据显示美国首季经济增速较原先所想的缓慢后，金价大涨超过1.5%。另外，上周初请失业金人数意外增加，且成屋待完成销售增幅低于预期。

2003 GMT，现货金 上扬21.46美元，或1.54%，报每盎司1,413.91美元。

美国期金 收升1.5%，报每盎司1,411.5美元。

美国股市周四反弹，美国今日公布的经济数据不佳，缓和了对美联储将开始逐渐缩减其经济刺激计划的忧虑。

美元兑欧元跌至三周低位。

欧元区数据显示，欧元区5月经济景气指数高于预期。

全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周三上升0.9吨，至1,013.15吨，为5月9日来首次增加。

现货银 延续涨势，升至23.09美元的一周高位，在1946 GMT，上扬0.98%，报每盎司22.70美元。现货铂金 升2%，报每盎司1,481.50美元。现货钯金 涨1.14%，报每盎司755.22美元。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金