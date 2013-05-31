全球金市：金价上涨，因对美联储可能缩减刺激举措的忧虑缓和

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
0027GMT，现货金 升0.14%至每盎司1,415.21美元，周四触及两周高点1,417.81美元。美国期金 涨3.30美元，报1,414.80美元。二者本周均有望连续第二周上涨，周度涨幅或达2%。
美国今年第一季经济成长率低于初值，加之上周初请失业金人数意外增加，令人寄望美联储或继续实施宽松政策。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周三增加至1,013.15吨，为5月9日来首次增加。
伦敦金银市场协会(LBMA)数据显示，4月黄金清算机构账户间的黄金转移规模增加10%至日均2,410万盎司，为2011年8月来最高。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 兰秀娟/梁睿雪; 审校 张涛)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。