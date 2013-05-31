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亚洲 | 2013年 5月 31日 星期五 09:32 BJT

全球金市：金价上涨，因对美联储可能缩减刺激举措的忧虑缓和

0027GMT，现货金 升0.14%至每盎司1,415.21美元，周四触及两周高点1,417.81美元。美国期金 涨3.30美元，报1,414.80美元。二者本周均有望连续第二周上涨，周度涨幅或达2%。

美国今年第一季经济成长率低于初值，加之上周初请失业金人数意外增加，令人寄望美联储或继续实施宽松政策。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周三增加至1,013.15吨，为5月9日来首次增加。

伦敦金银市场协会(LBMA)数据显示，4月黄金清算机构账户间的黄金转移规模增加10%至日均2,410万盎司，为2011年8月来最高。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 兰秀娟/梁睿雪; 审校 张涛)
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