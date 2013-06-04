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亚洲 | 2013年 6月 4日 星期二 09:11 BJT

全球金市：金价受到支撑，美国数据疲软提升对美联储维持刺激举措的希望

美国5月制造业活动萎缩至近四年来最低水准，这是美国经济进入疲软阶段的最新迹象。

5月中国和欧洲的制造业都陷入困境，因需求减少，暗示全球经济状况不佳，仍需要央行持续支援。

尽管金价反弹，但印度5月黄金进口仍跃升至162吨，高于4月的142.5吨。这一数据引发印度为降低贸易赤字，可能会对进口实施更多限制措施的担忧。印度是全球头号黄金买家。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周一黄金持仓量未有变动，说明投资者对黄金的信心增强。上周三黄金持仓量接近三周的连跌走势结束。(完) (编译 李爽/梁睿雪; 审校 徐文焰/王洋)
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