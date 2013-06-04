全球金市：金价下挫1%，因印度扩大黄金进口禁令

* 印度6月黄金进口可能大跌-分析师
* 美国黄金期货交投清淡
* 投资人静待周五美国公布非农就业报告
* 关注周三美国公布工厂订单
路透纽约/伦敦6月4日 - 黄金价格周二下挫约1%，因此前全球最大的黄金消费国-印度进一步限制黄金进口。
印度央行周二将上月向银行实施的黄金进口限制扩大至所有指定机构和交易商。
周一印度公布的数据显示5月黄金进口跳升至约162吨，4月为142.5吨。
法国兴业银行(Societe Generale)分析师Robin Bhar表示，随着印度婚嫁和印度教节日季的结束，印度6月进口可能降至50-100吨。
1854 GMT，现货金 跌1%，至每盎司1,397.34美元，盘中触及5月15日来最高的1,416.11美元。
COMEX-8月美国期金 收低14.70美元，报每盎司1,397.20美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约50%。
本周市场仍将关注美国经济数据，周五的非农就业报告将为投资人提供美联储可能维持刺激措施多长时间的线索。
全球最大黄金支持的上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持有量在过去大约三个月大跌后，连续第四个交易日没有变动。
其他贵金属方面，现货银 跌1.2%，报每盎司22.43美元。现货铂金 跌0.3%，报每盎司1,489.24美元。现货钯金 跌1.2%，报每盎司747.72美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1397.20 -14.70 -1.0 1388.10 1414.80 104,050
COMEX白银期货 22.409 -0.312 -1.4 22.225 22.730 28,584
COMEX铂金期货 1491.10 -6.30 -0.4 1480.50 1500.40 9,033
COMEX钯金期货 751.05 -8.00 -1.1 746.10 759.90 2,389
现货金 1397.34 -13.76 -1.0 1389.80 1414.76
现货银 22.430 -0.280 -1.2 22.320 22.770
现货铂金 1489.24 -3.76 -0.3 1484.75 1496.50
现货钯金 747.72 -8.78 -1.2 748.50 756.75(完)