全球金市：金价攀升1%，因在美国非农就业数据公布前美元走软

* SPDR Gold Trust的黄金持有量暂时止住外流之势

* 美国周五公布5月非农就业数据

路透纽约/伦敦6月6日 - 金价周四上扬1%，因美元兑日圆和欧元大跌，投资者担忧明日公布的美国就业数据可能会令人失望。

今日上午多数时间金价表现波澜不兴，纽约午盘突然发力上行，因投资者在美国非农就业人口数据周五公布前抛售美元多头头寸。

近期黄金一直承压，因有关向好的经济数据将促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减购债规模的预期推动美元大幅走强。

分析师称，忧虑美国股市超买也促使投资者买入更多黄金。

1838 GMT，现货金 上扬0.8%，报每盎司1,414.35美元，从稍早触及的三周高位1,423.16美元回落。

美国Comex-8月期金 收涨17.30美元，报每盎司1,415.80美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约25%。

美国上周初请失业金人口减少，直指尽管经济活动放缓，但就业仍适度增长。

经济学家预计，5月美国非农就业岗位增速可能仅小幅加快，暗示经济仍是老样子，还不到美联储退出刺激举措的时候。

金价未能扩大涨幅，部分受累于在印度政府今年第二次上调黄金进口税后，市场忧虑实货需求。

美国造币局局长表示，对美国鹰金币和银币的需求仍前所未见的高涨。两个月前，金价跌至历史低位使压抑多年的需求被释放。

全球最大的黄金支持的上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周三持稳，之前一日为减少0.3%，目前仍处于四年低位。

其他贵金属方面，现货银 上扬0.6%，至每盎司22.65美元，现货铂金 攀升0.9%，报每盎司1,524美元。现货钯金 上扬0.3%，报每盎司757.72美元。 ----------------------------1838 GMT---------------------------------

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