全球金市：金价攀升1%，因在美国非农就业数据公布前美元走软

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* SPDR Gold Trust的黄金持有量暂时止住外流之势
* 美国周五公布5月非农就业数据
路透纽约/伦敦6月6日 - 金价周四上扬1%，因美元兑日圆和欧元大跌，投资者担忧明日公布的美国就业数据可能会令人失望。
今日上午多数时间金价表现波澜不兴，纽约午盘突然发力上行，因投资者在美国非农就业人口数据周五公布前抛售美元多头头寸。
近期黄金一直承压，因有关向好的经济数据将促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减购债规模的预期推动美元大幅走强。
分析师称，忧虑美国股市超买也促使投资者买入更多黄金。
1838 GMT，现货金 上扬0.8%，报每盎司1,414.35美元，从稍早触及的三周高位1,423.16美元回落。
美国Comex-8月期金 收涨17.30美元，报每盎司1,415.80美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低约25%。
美国上周初请失业金人口减少，直指尽管经济活动放缓，但就业仍适度增长。
经济学家预计，5月美国非农就业岗位增速可能仅小幅加快，暗示经济仍是老样子，还不到美联储退出刺激举措的时候。
金价未能扩大涨幅，部分受累于在印度政府今年第二次上调黄金进口税后，市场忧虑实货需求。
美国造币局局长表示，对美国鹰金币和银币的需求仍前所未见的高涨。两个月前，金价跌至历史低位使压抑多年的需求被释放。
全球最大的黄金支持的上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周三持稳，之前一日为减少0.3%，目前仍处于四年低位。
其他贵金属方面，现货银 上扬0.6%，至每盎司22.65美元，现货铂金 攀升0.9%，报每盎司1,524美元。现货钯金 上扬0.3%，报每盎司757.72美元。 ----------------------------1838 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1415.80 17.30 1.2 1391.20 1423.30 160,982 COMEX白银期货 22.707 0.235 1.0 22.255 22.840 52,870 COMEX铂金期货 1529.30 18.70 1.2 1502.10 1534.50 12,226 COMEX钯金期货 762.30 5.85 0.8 752.00 764.75 2,348 现货金 1414.35 11.55 0.8 1392.38 1423.16 现货银 22.650 0.130 0.6 22.360 22.890 现货铂金 1524.00 14.00 0.9 1506.00 1531.50 现货钯金 757.72 2.22 0.3 753.00 762.00(完)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。