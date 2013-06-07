全球金市：金价有望连续第三周走强，市场静待美国非农就业数据

若美国非农就业数据疲弱，则将促使美联储维持每月购债850亿美元以支持经济。此举将有助于黄金。

美国上周初请失业金人数下降，说明尽管经济活动放缓，就业仍温和增长。但就业市场改善的状况仍不足以促使美联储缩减货币刺激计划的规模。

印度财政部一名高官表示，如有必要印度政府将采取更多举措限制黄金流入。

本周稍早印度宣布了更为严格的规定，包括上调黄金进口税。印度正努力抑制黄金进口以降低进口账单和经常帐赤字。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周四黄金持仓较周三减少0.27%至1,007.74吨。(完)

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