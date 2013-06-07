全球金市：金价有望连续第三周走强，市场静待美国非农就业数据

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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若美国非农就业数据疲弱，则将促使美联储维持每月购债850亿美元以支持经济。此举将有助于黄金。
美国上周初请失业金人数下降，说明尽管经济活动放缓，就业仍温和增长。但就业市场改善的状况仍不足以促使美联储缩减货币刺激计划的规模。
印度财政部一名高官表示，如有必要印度政府将采取更多举措限制黄金流入。
本周稍早印度宣布了更为严格的规定，包括上调黄金进口税。印度正努力抑制黄金进口以降低进口账单和经常帐赤字。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周四黄金持仓较周三减少0.27%至1,007.74吨。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 杜明霞；; 审校 隋芬)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。