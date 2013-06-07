全球金市：金价下挫2%，因美国就业数据降低美联储缩减刺激计划的希望

* 金价大幅回落，对美国非农就业报告本能地做出反应

* 在就业数据公布前，市场交投震荡

* 最大黄金消费者印度再度采取行动限制黄金进口

路透纽约/伦敦6月7日 - 金价周五重挫约2%，为逾三周来最大单日跌幅，因基金抛售黄金，此前美国就业数据显示韧性，暗示美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能在今年稍晚缩减购债计划。

金价本周下跌0.3%，为两周来首次，周五金价下跌，回吐本周稍早录得的涨幅。在本周大部份时间，美元大跌及实货买需强劲提振金价在每盎司1,400美元以上交投。

美国5月非农就业岗位增加17.5万，4月仅增加14.9万，降低了美联储将在较长时间内执行刺激计划的希望，且削弱了黄金作为对冲通胀工具的吸引力。

“黄金对就业数据本能性地做出反应。目前黄金需求正处于夏天淡季，就业数据为卖出黄金提供了藉口，”McAlvany Wealth旗下McAlvany Financial执行长David McAlvany说。

1828 GMT，现货金 跌2.1%，至每盎司1,383.96美元，盘中触及1,377.29美元低位，此为5月28日来最低。

COMEX-美国8月期金 收跌32.80美元，报每盎司1,383.00美元。

美国劳工部公布，5月失业率为7.6%，预估为7.5%。

金价大幅回落，路透初步数据显示，成交量较30日均值低约15%。

在美国就业报告公布之前和之后，市场异常震荡，导致股市和公债期货短暂停止交易。尚不清楚是什么原因引发市场波动，但根据以往的经验，通常是因交易商试图在数据公布前押注数据结果。

CME Group发言人称，周五黄金期货交易没有停止。

印度政府周五采取进一步措施限制黄金进口，印度央行将针对每位客户以金币为担保的贷款限制扩大至所有合作银行。印度是全球最大黄金消费国。

本周稍早，印度公布上调黄金进口税。

现货银 跌3.8%，报每盎司21.74美元。现货铂金 跌1.6%，报每盎司1,502.49美元。现货钯金 下滑0.4%，报每盎司755.50美元。

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