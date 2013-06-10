全球金市：金价小幅上升，此前标准普尔上调美国信贷评等展望

* 标准普尔将美国信贷评等展望由负面上调至稳定
* 圣路易斯联储总裁布拉德称低通胀意味美联储可以维持积极的刺激举措
路透纽约/伦敦6月10日 - 金价周一在交投淡静中小幅上涨，市场消化了标准普尔将美国信贷评等展望由负面上调至稳定的消息。金价上一交易日跌幅为一个月来最大。
金价对标准普尔的公布大致平静。标普在2011年8月将美国主权信用评等从最高的“AAA”调降至“AA+”，令经济的不确定性上升，扶助推高金价在一个月后触及纪录高位1,920美元。
分析师周一称，在美国经济不断改善及没有通胀威胁的情况下，标准普尔的消息可能进一步打压黄金的避险魅力。
1857 GMT，现货金 上涨0.2%，报每盎司1,386.14美元，高于稍早触及的约两周低位1,375.99美元。
COMEX-美国8月期金 收涨3美元，报每盎司1,386美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约50%。
金价在上周五大跌约2%，为逾三周来最大单日跌幅，因美国就业数据显示韧性，促使部份投资人为美联储将在今年底缩减货币做准备。
市场正仔细考量圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德的讲话。布拉德称，通胀“意外偏低”可能意味着美联储积极资产购买可以维持较长时间。
全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 黄金持仓量在上周下降6吨，过去两个月为每周平均减少24吨。
交易商表示，印度黄金需求疲弱，受累于季节性需求疲弱及政府限制黄金进口的措施。
一印度财政部官员周一称，如果黄金进口没有下降至期望的水平，政府可能考虑采取更多财政举措，以降低黄金进口。
现货银 上升1.6%，报每盎司21.98美元。现货铂金 上涨0.4%，报每盎司1,504.12美元。现货钯金 涨1.5%，报每盎司767美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1386.00 3.00 0.2 1375.10 1388.50 102,428
COMEX白银期货 21.925 0.182 0.8 21.330 22.030 35,911
COMEX铂金期货 1506.90 4.30 0.3 1487.30 1509.30 8,046
COMEX钯金期货 769.40 8.20 1.1 753.70 771.60 2,928
现货金 1386.14 2.25 0.2 1376.88 1388.56
现货银 21.980 0.340 1.6 21.440 22.080
现货铂金 1504.12 5.62 0.4 1491.00 1507.00
现货钯金 767.00 11.50 1.5 756.00 769.00(完)