全球金市：金价略跌，之前标普上休美国主权评等展望推动美元和美股上涨

评等机构标准普尔周一将美国主权信用评等展望从负面上修至稳定，称该国经济和财政前景改善。此举消除了美国信用评级短期内再遭调降的威胁。

分析师称，之前美国公布一系列正面经济数据，而标普上调美国评等展望可能进一步削弱黄金的避险魅力。

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一表示，低通胀意味着美联储可以继续维持积极的资产购买行动，如果确定有必要这么做的话。他表示，在物价压力下降之际，不支持缩减债券购买规模。

但对投资者来说，投资矿业股的痛楚可能还未结束，之前金价创纪录跌幅导致澳洲Newcrest Mining 资产减计60亿美元，引发对还会发生更多减计的臆测。

Kinross Gold 周一表示，其暂停开发位于厄瓜多尔的Fruta del Norte黄金项目，因未能与政府就暴利税问题达成一致。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周一表示，其持仓量上升0.3%至1,009.85吨，但仍接近四年低点。(完)

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