全球金市：金价略跌，之前标普上休美国主权评等展望推动美元和美股上涨

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因中国假期致海岬型船需求下降
路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
评等机构标准普尔周一将美国主权信用评等展望从负面上修至稳定，称该国经济和财政前景改善。此举消除了美国信用评级短期内再遭调降的威胁。
分析师称，之前美国公布一系列正面经济数据，而标普上调美国评等展望可能进一步削弱黄金的避险魅力。
圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周一表示，低通胀意味着美联储可以继续维持积极的资产购买行动，如果确定有必要这么做的话。他表示，在物价压力下降之际，不支持缩减债券购买规模。
但对投资者来说，投资矿业股的痛楚可能还未结束，之前金价创纪录跌幅导致澳洲Newcrest Mining 资产减计60亿美元，引发对还会发生更多减计的臆测。
Kinross Gold 周一表示，其暂停开发位于厄瓜多尔的Fruta del Norte黄金项目，因未能与政府就暴利税问题达成一致。
全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 周一表示，其持仓量上升0.3%至1,009.85吨，但仍接近四年低点。(完)
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路透4月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二录得逾一个月来的最大单日百分比跌幅，因中国假期压制对海岬型船的需求。
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)