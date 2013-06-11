全球金市：金价下跌，因忧虑央行将缩减刺激计划

* 日本央行未推出新的刺激计划，对美联储缩减刺激措施的臆测升温

* 全球最大黄金ETF的黄金持仓量录得一个月来最大单日升幅

路透纽约/伦敦6月11日 - 金价周二触及近三周低位，尾盘收低，因日本央行没有推出新的经济刺激举措，令投资人忧虑其他央行也可能降低经济支持措施，削弱黄金作为通胀对冲工具的吸引力。

金价盘中最多下挫1.4%，此前日本央行没有公布新措施。黄金收低大约0.6%。

“日本央行给市场的感觉是不会有更多刺激举措，”Marex Spectron的Carlos Perez-Santalla说。

他说，周一圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德对美国低通胀的讲话也大幅拖累金价。

1922 GMT，现货金 下跌0.6%，报每盎司1,378.51美元，稍早触及1,366.65美元，为5月23日来最低。

COMEX-美国期金 收跌9美元，报每盎司1,377美元。路透初步数据显示，成交量较30日均值低约35%。

日本央行的消息也拖累标普500指数 下跌大约0.5%，尽管股市和金价均缩减稍早录得的跌幅。

全球最大的黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 黄金持仓量周一增加2.7吨，为逾一个月来最大流入。不过，其黄金持有量仍接近四年低位，今年就减少了340吨。

现货银 跌0.9%，报每盎司21.71美元。现货铂金 下滑1.4%，报每盎司1,480.75美元。现货钯金 大跌2.4%，报每盎司749.31美元。

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