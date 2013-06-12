全球金市：金价从三周低位反弹，因股市下滑

全球金市：金价料创一年来最佳季度表现，受政治面不确定性支撑
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
* SPDR Gold Trust黄金持有量保持不变
* 印度和中国实货买需迟滞
* 在下周美联储货币政策会议前市场料保持波动
路透纽约/伦敦6月12日 - 金价周三上涨，因美国股市大跌及美元下滑，令黄金从上日触及的三周低位反弹。
在没有重大美国经济数据公布下，金价在早盘陷入区间交投，之后在早盘尾段扩大涨幅，因标普500指数下跌约1%，因投资人持续忧虑全球主要央行将开始缩减经济支持举措。
全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量没有再次减少，反映投资需求好转，也提振金市投资人的信心。
“这是金市资金流出的最坏情况已成过去的一个迹象。金市还没有脱离危险，但至少它显示金价将跌至1,000美元的惨淡预估值目前是不现实的，”LOGIC Advisors合伙人Bill O'Neill说。
1846 GMT，现货金 涨0.6%，报每盎司1,387.36美元。
周二，金价触及1,366.65美元的三周低位，此前日本央行没有公布新的经济刺激措施，令投资人忧虑其他国家央行也可能缩减经济支持计划，削弱了黄金作为通胀对冲工具的吸引力。
COMEX-美国8月期金 收涨15美元，报每盎司1,392美元。
路透初步数据显示，交投清淡，成交量为低于120,000口，远低于30日均值220,000口。
美元指数 下滑0.2%，因美元兑日圆下跌，金价也因此受益。
印度需求迟滞，上周印度将黄金进口税上调至8%，以降低黄金进口。
交易员称，中国缺乏实货买需，也进一步拉低金价。中国市场因端午节假期休市。
SPDR Gold Trust 黄金持仓量没有变动。
现货银 涨0.6%，报每盎司21.73美元。现货铂金 下滑0.4%，报每盎司1,474.24美元。现货钯金 升0.5%，报每盎司753.22美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1392.00 15.00 1.1 1372.20 1394.00 105,383 COMEX白银期货 21.796 0.150 0.7 21.455 21.950 33,469 COMEX铂金期货 1482.30 2.40 0.2 1468.00 1490.70 8,705 COMEX钯金期货 757.05 4.55 0.6 750.25 759.30 2,023 现货金 1387.36 8.37 0.6 1374.73 1394.26 现货银 21.730 0.120 0.6 21.600 22.010 现货铂金 1474.24 -5.26 -0.4 1470.00 1489.00 现货钯金 753.22 3.72 0.5 752.50 756.00(完)
路透3月31日 - 金价周五持稳，全球政治不确定性、特别是欧洲即将迎来多场选举，看来正支撑着黄金价格，带动金价创下一年来最佳季度表现。
路透上海3月31日 - 中国农业发展银行周五公告，将于下周三(4月5日)招标增发至多70 亿元人民币固息扶贫专项金融债，期限五年;该行上日曾公告，当日同时招标增发的还有两 期固息债，规模不超过100亿元人民币，期限包括一年及10年。 上述三期债中，五年期品种为该行2016年第13期 扶贫专项金融债的增 发债，票面利率为2.98%；一年及10年分别为今年第一期 和第五期<CN17040 5=CFXS>第10次增发债，票面利率3.20%和3.85%。 具体发行条款如下： 2017年第1/5期、2016年第13期增发债 ------------------------------------------------------ 招标规模上限 1/10年：各50亿；5年：70亿 期限/计息方式 1//5/10年固息 招标时间 4月5日下午14:
路透北京3月31日 - 中国境内美元/人民币掉期曲线本周继续小幅下移。交易员称，因市场极为关注MPA（宏观审慎评估）考核，市场担忧的资金面极为紧张的状况并没有出现，本周掉期点反而略有下移，资金买盘也明显减少。