全球金市：金价从三周低位反弹，因股市下滑

* SPDR Gold Trust黄金持有量保持不变

* 印度和中国实货买需迟滞

* 在下周美联储货币政策会议前市场料保持波动

路透纽约/伦敦6月12日 - 金价周三上涨，因美国股市大跌及美元下滑，令黄金从上日触及的三周低位反弹。

在没有重大美国经济数据公布下，金价在早盘陷入区间交投，之后在早盘尾段扩大涨幅，因标普500指数下跌约1%，因投资人持续忧虑全球主要央行将开始缩减经济支持举措。

全球最大黄金支持上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量没有再次减少，反映投资需求好转，也提振金市投资人的信心。

“这是金市资金流出的最坏情况已成过去的一个迹象。金市还没有脱离危险，但至少它显示金价将跌至1,000美元的惨淡预估值目前是不现实的，”LOGIC Advisors合伙人Bill O'Neill说。

1846 GMT，现货金 涨0.6%，报每盎司1,387.36美元。

周二，金价触及1,366.65美元的三周低位，此前日本央行没有公布新的经济刺激措施，令投资人忧虑其他国家央行也可能缩减经济支持计划，削弱了黄金作为通胀对冲工具的吸引力。

COMEX-美国8月期金 收涨15美元，报每盎司1,392美元。

路透初步数据显示，交投清淡，成交量为低于120,000口，远低于30日均值220,000口。

美元指数 下滑0.2%，因美元兑日圆下跌，金价也因此受益。

印度需求迟滞，上周印度将黄金进口税上调至8%，以降低黄金进口。

交易员称，中国缺乏实货买需，也进一步拉低金价。中国市场因端午节假期休市。

SPDR Gold Trust 黄金持仓量没有变动。

现货银 涨0.6%，报每盎司21.73美元。现货铂金 下滑0.4%，报每盎司1,474.24美元。现货钯金 升0.5%，报每盎司753.22美元。

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