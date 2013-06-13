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亚洲 | 2013年 6月 13日 星期四 08:57 BJT

全球金市：现货金下滑，市场担忧全球主要央行缩减刺激政策

日本央行周二决定维持政策不变，令已然担忧美联储将很快缩减购债计划的投资者再受惊扰，打压了黄金的避险魅力。

中国市场周四结束三天长假，恢复交易。这可能支撑金价。金价本周早段在亚洲市场下跌，因缺少中国买盘。中国是全球第二大黄金消费国。

法国兴业银行周三将第四季金价预估调降175美元至每盎司1,200美元，指因债券收益率上升且美元升值，导致黄金上市交易基金持续赎回。

印度黄金需求依然低迷，从5月开始进口商和批发商黄金销售不畅。政府将黄金进口关税上调三分之一，并限制银行业等机构进行黄金融资，以降低经常帐赤字。

Freeport-McMoRan Copper & Gold 周三宣布，位于印尼的Grasberg遭遇不可抗力因素，无法履约交付铜精矿。该矿5月发生事故导致28人死亡，之后暂停运营。

该公司称，运营暂停迄今令铜产量减少36,000吨，黄金产量减少80,000盎司。

Barrick Gold 表示，到明年12月其将建成水利基础设施以满足智利对其提出的环境要求，使位于安第斯山脉地区的85亿美元Pascua-Lama黄金项目恢复运作。(完)

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(编译 王兴亚/李爽 审校 张涛/张荻)
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