全球金市：现货金下滑，市场担忧全球主要央行缩减刺激政策

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，受益于需求坚挺
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
日本央行周二决定维持政策不变，令已然担忧美联储将很快缩减购债计划的投资者再受惊扰，打压了黄金的避险魅力。
中国市场周四结束三天长假，恢复交易。这可能支撑金价。金价本周早段在亚洲市场下跌，因缺少中国买盘。中国是全球第二大黄金消费国。
法国兴业银行周三将第四季金价预估调降175美元至每盎司1,200美元，指因债券收益率上升且美元升值，导致黄金上市交易基金持续赎回。
印度黄金需求依然低迷，从5月开始进口商和批发商黄金销售不畅。政府将黄金进口关税上调三分之一，并限制银行业等机构进行黄金融资，以降低经常帐赤字。
Freeport-McMoRan Copper & Gold 周三宣布，位于印尼的Grasberg遭遇不可抗力因素，无法履约交付铜精矿。该矿5月发生事故导致28人死亡，之后暂停运营。
该公司称，运营暂停迄今令铜产量减少36,000吨，黄金产量减少80,000盎司。
Barrick Gold 表示，到明年12月其将建成水利基础设施以满足智利对其提出的环境要求，使位于安第斯山脉地区的85亿美元Pascua-Lama黄金项目恢复运作。(完)
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(编译 王兴亚/李爽 审校 张涛/张荻)
路透新加坡4月10日 - 亚洲石脑油裂解价差周一处在三日高位每吨79.35美元，受韩国的需求提振，另外美国和阿联酋对汽油的买兴强劲，也支撑市场。
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7