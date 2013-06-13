全球金市：金价下滑，因美国数据强劲打压黄金避险吸引力

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因供应有限
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
* 经济乐观情绪打压黄金避险吸引力
* 南非矿工工会推迟罢工计划
路透纽约/伦敦6月13日 - 金价周四下滑，此前美国公布的经济数据强于预期，巩固了美联储将很快开始缩减刺激措施的预期。
铂金系金属也重挫，因在南非主要矿工工会推迟罢工计划后，供应忧虑缓和。
美国政府公布5月零售销售增幅大于预期，上周初请失业金人数减少，显示尽管政府收紧开支，但经济仍有韧性。
数据为美联储结束每月850亿美元购债计划提供了理据。分析师表示，对美联储将逐步缩减刺激措施的预期已经推高了短期利率，这从美国公债收益率中可以看到，并令金价难以进一步上涨。
1926 GMT，现货金 跌0.7%，报每盎司1,378.61美元，徘徊在较周二触及的三周低点1,366美元高10美元的水准附近。
COMEX-美国8月期金 收低14.20美元，报每盎司1,377.80美元。
路透初步数据显示，成交量连续第四日较30日均值低约四成。
市场将密切关注美联储6月18-19日的货币政策会议。路透调查显示，多数分析师预计美联储将在年底前缩减购债规模，一些分析师甚至预计将早至9月就会减少购债。
其他贵金属中，现货银 跌0.7%，报每盎司21.69美元。现货钯金 创下4月15日来最大单日跌幅，重挫3.2%，报每盎司729.97美元。现货铂金 下滑2.1%，报每盎司1,446.74美元。
----------------------------1926 GMT---------------------------------
最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1377.80 -14.20 -1.0 1373.00 1394.40 115,312 COMEX白银期货 21.583 -0.213 -1.0 21.500 21.915 45,923 COMEX铂金期货 1447.10 -35.20 -2.4 1444.40 1482.30 15,057 COMEX钯金期货 731.05 -26.00 -3.4 726.95 760.50 5,616 现货金 1378.61 -9.18 -0.7 1375.03 1394.66 现货银 21.690 -0.160 -0.7 21.610 21.980 现货铂金 1446.74 -31.76 -2.1 1448.25 1479.25 现货钯金 729.97 -24.03 -3.2 728.77 757.25(完)
路透新加坡4月10日 - 亚洲航煤裂解价差未来一周料将走坚，交易商指因航煤供应收紧，炼厂因航煤/柴油升水为负值，从而将柴油生产最大化。
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，台湾电子零件 制造商--国巨公司已经将五年期循环信贷目标从最初的90亿台币提高至10 8亿(3.53亿美元)。 兆丰国际商业银行和台北富邦商业银行担任牵头行兼簿记行。贷款获 得超额认购。 该贷款提供的利率较台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码60个基点 ，税前最低不低于1.7%。 以牵头行兼簿记行身份加入的银行，可以获得最高12个基点的前端费 。借款人以土地和工厂作为抵押。贷款协议在4月10日签署。 其中多数贷款用于为2013年9月签署的74亿台币五年期贷款提供再融 资，其余用作运营资金。 贷款分配 亿台币 牵头行兼簿记行 兆丰国际商业银行 8.5 台北富邦商业银行 8.5 牵头行 中国银行 7
路透吉隆坡4月10日 - 马来西亚棕榈油期货周一收在六个月最低，因行业监管机构公布的数据显示棕榈油产出和期末库存都高于预期。