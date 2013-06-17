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亚洲 | 2013年 6月 17日 星期一 15:38 BJT

全球金市：金价下滑，投资者等待美联储会议将释出的线索

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1387.61 -2.59 -0.19 -17.13

现货银 21.96 -0.08 -0.36 -27.48

现货铂金 1447.99 2.99 +0.21 -5.67

现货钯金 728.97 -0.53 -0.07 5.34

COMEX期金 1387.30 -0.30 -0.02 -17.22 11970

COMEX期银 --

汇率

欧元/美元 1.3327

美元/日圆 95.02

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 许娜; 审校 高琦)
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