全球金市：金价因美股上涨而下跌，关注美联储政策会议

马来西亚期市：棕榈油期货降至六个月低点，受累于马币走强
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
* 美股上涨，因寄望美联储将继续刺激经济
* 美国市场成交清淡，成交量将为4月来最低
路透纽约/伦敦6月17日 - 金价周一在交投淡静中下跌大约0.5%，因美国股市上涨降低对黄金的避险买需，且投资人静待本周美国联邦储备理事会(美联储/FED)会议为货币刺激计划提供暗示。
优于预期的美国零售销售和就业数据近期燃点了对美联储周三结束两天会议后可能公布缩减每月850亿美元购债进度的臆测。
标普500指数缩减早盘涨幅，但交投仍在较高水平，因交易商寄望美联储将坚持承诺支持经济复苏。
1833 GMT，现货金 下跌0.6%，报每盎司1,381.95美元。
COMEX-美国8月期金 收跌4.50美元，报每盎司1,383.10美元。路透初步数据显示，成交量为65,000口，30日均值为217,000口。
路透数据显示，成交量可能是4月1日来最低单日水平。
现货银 跌1.1%，报每盎司21.80美元。
多数分析师预期，美联储将在年底前缩减购债规模。
汇丰控股下调今明两年铂金和钯金价格预估，指因今年迄今金价大跌。
现货铂金 下滑1.1%，报每盎司1,429.74美元。现货钯金 下跌2.3%，报每盎司712.47美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1383.10 -4.50 -0.3 1379.80 1391.40 62,109 COMEX白银期货 21.758 -0.196 -0.9 21.605 22.060 28,484 COMEX铂金期货 1434.80 -12.60 -0.9 1432.00 1454.20 9,972 COMEX钯金期货 717.85 -13.85 -1.9 713.85 733.40 3,695 现货金 1381.95 -8.25 -0.6 1381.28 1391.61 现货银 21.800 -0.240 -1.1 21.720 22.050 现货铂金 1429.74 -15.26 -1.1 1435.50 1452.25 现货钯金 712.47 -17.03 -2.3 716.00 730.04(完)
马来西亚指标6月棕榈油期货收跌0.5%，报每吨2,554马币(579.80美元)，盘中一度创下2,543马币的10月10日以来最低位。
路透北京4月14日 - 以资产计中国第四大银行--中国银行日前在 境外完成30亿美元等值债券发行定价，包括美元、欧元、澳元和人民币四个币种，共计六个 债券品种，募集资金将主要用于“一带一路”相关信贷项目，债券将在香港联合交易所挂牌 上市。 据中国银行提供的数据显示，此次发行的美元债共包括三、五和10年期三个期限，其中 三年期是浮息债，最终定价为3M Libor+77基点，首期票面利率为1.9260%；五年期和10年期 固息债票面利率分别为2.8750%和3.50%。 三年期的欧元浮息债最终定价为3M Euribor+67基点，首期票面利率为0.3380%；此外， 由中行约翰内斯堡分行作为发行主体发行的人民币固息债券是非洲首支离岸人民币债（彩虹 债），期限三年，票面利率为4.88%。 “今年，美元加息预期升温、欧洲政治不确定性增强，市场波动性较大。此次发行把握 了市场有利时机，跨时区协调交易执行，顺利完成定价。”中行新闻稿称。 新闻稿并介绍称，此次发行订单总量超过500个，其中欧元债发行获得4倍认购；人民币
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