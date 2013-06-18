全球金市：金价下挫逾1%，因美联储会议前市场不安及美股上涨

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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* 美联储会议结果的不确定性打压金价
* 如果美联储维持政策不变，黄金可能出现空头回补
* 交易商说印度和中国需求仍然疲软
路透纽约/伦敦6月18日 - 金价周二下挫逾1%，因美国股市上涨，且在美国联邦储备理事会(美联储/FED)结束两天会议前，投资人离场观望，他们希望美联储将对货币政策前景提供更清楚的线索。
金价连跌第二天，为近一个月来首次，因美股上涨降低黄金的避险魅力。投资人希望周三美联储将宣布维持目前的刺激计划规模不变，这推动美股上升。
交易商正尝试揣测美联储削减每月850亿美元购债进度的时间表。
分析师表示，在美联储公布会议决议后，黄金可能上扬，受空头回补提振。
“如果美国联邦公开市场委员会(FOMC)就资产购买计划没有给出较明确的消息，金市将可能上涨，预期美联储撤走量化宽松政策而作空黄金的投资人可能要回补空头，”汇丰贵金属首席分析师James Steel说。
“这可能引发金价挑战每盎司1,400美元水平，”Steel说。
1915 GMT，现货金 下跌1.3%，报每盎司1,366.60美元，稍早触及近一个月低位1,360.54美元。
COMEX-美国8月期金 收跌16.20美元，报每盎司1,366.90美元。路透初步数据显示，成交量为30日均值的大约一半。
政府数据周二显示，美国通胀在长时间下降后在5月显示趋稳迹象。标普500指数上涨近1%。
现货银 跌0.8%，报每盎司21.65美元。
印度和中国的实货需求从4月金价急降后的高位回落。
香港贵金属交易商表示，香港金价较伦敦现货金溢价下跌至每盎司2美元，上月高见溢价6美元。香港的黄金主要卖给中国买家。
中国市场任何显着放缓迹象将冲击金价，因为投资人预期中国需求将抵销印度买需放缓的影响。
现货铂金 涨0.7%，报每盎司1,439.99美元。现货钯金 下跌0.7%，报每盎司707.43美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量 COMEX黄金期货 1366.90 -16.20 -1.2 1360.20 1385.40 119,282 COMEX白银期货 21.677 -0.081 -0.4 21.445 21.890 40,635 COMEX铂金期货 1440.10 5.30 0.4 1425.10 1446.10 12,602 COMEX钯金期货 708.35 -9.50 -1.3 697.10 716.90 4,035 现货金 1366.60 -17.75 -1.3 1361.45 1385.55 现货银 21.650 -0.180 -0.8 21.550 21.940 现货铂金 1439.99 9.99 0.7 1428.25 1440.75 现货钯金 707.43 -5.07 -0.7 699.77 713.25(完)
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路透米兰4月7日 - 欧洲股市周五收盘小升，逆转了稍早的跌势，因石油类股攀升，此前美国对叙利亚发动导弹袭击，油价急升至一个月高位。
路透伦敦4月7日 - 伦敦期铜价格周五下跌，美国对叙利亚发动导弹袭击，引发投资者撤出较高风险的资产，且中国钢铁期货遭抛售，录得两个月来最大跌幅，波及工业金属市场。