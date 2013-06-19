全球金市：金价触及一个月低点，因贝南克称可能在明年年中前结束购债

* 贝南克称可能在明年年中前结束购债
* 购债进度可能在今年稍后放缓
* 美联储称经济成长和就业市场风险自秋季以来已经降低
路透纽约/伦敦6月19日 - 金价周三跌至一个月低点，因此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克称，他预计将在今年稍晚放缓购债进度，并在明年年中前后结束购债。
金价盘中多数时间上涨，但美联储在货币政策会议后发布的声明中大幅下调通胀预估后，金价重挫。
在贝南克表示，“委员会目前预计在今年稍后放缓每月购债进度将可能是合适的”之后，金价进一步下挫。
贝南克表示，如果美联储的经济预估正确，美联储将继续适度缩减购债，直至明年上半年，并在明年年中左右结束购债。
金价下滑，全球市场也受到贝南克讲话的影响。美股大跌约1%，美国公债收益率大涨，美元指数 升1%。
1949 GMT，现货金 下跌1.3%，报每盎司1,349.86美元，稍早触及近5月20日来低位1,348.99美元。
在美联储发布声明前，COMEX-美国8月期金 收高7.10美元，报每盎司1,374美元。路透初步数据显示，成交量约12.5万口，30日均值为21.5万口。
现货银 跌1.6%，报每盎司21.30美元。现货铂金 大跌1.7%，报每盎司1,415.49美元。现货钯金 重挫2.2%，报每盎司692.22美元。
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最新价格/ 当日 当日 低位 高位 当前
结算价 变动 涨跌% 成交量
COMEX黄金期货 1374.00 7.10 0.5 1348.50 1376.00 121,493
COMEX白银期货 21.623 -0.054 -0.2 21.190 21.850 38,125
COMEX铂金期货 1423.90 -16.20 -1.1 1417.10 1443.50 10,203
COMEX钯金期货 696.40 -11.95 -1.7 694.00 713.45 3,926
现货金 1349.86 -17.93 -1.3 1348.99 1375.41
现货银 21.300 -0.340 -1.6 21.290 21.800
现货铂金 1415.49 -24.51 -1.7 1420.50 1440.50
现货钯金 692.22 -15.78 -2.2 696.77 710.50(完)