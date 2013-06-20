全球金市：金价跌至一个月低点，受美联储刺激计划前景影响

《全球汇市》美元全线下跌，此前特朗普就汇率和利率发表评论
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
贝南克确认美联储趋向缩减每月850亿美元的购债规模，证实了投资者的担忧，推动美国股市和债市大幅下挫，令指标公债收益率升至15个月高位。
贝南克表示，美联储明年上半年将持续审慎缩减购债规模，如果美国经济持续走强，那么将在年中结束购债。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 的黄金持仓量四年来首次跌破1,000吨。
SPDR黄金持仓量周三较周二的1,001.66吨下降0.2%，至999.56吨，为2009年2月以来最低。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化
(编译 梁睿雪/于春红; 审校 于春红/戴素萍)
路透纽约4月12日 - 美元周三全线下跌，此前美国总统特朗普称，美元“过强”，他支持美国联邦储备理事会(FED/美联储)将利率维持在低位。
路透纽约/伦敦4月12日 - 金价周三触及五个月高位后回稳，因美元 逆转跌势和政治紧张局势持续，令投资人对黄金等避险资产的兴致基本未 变。 朝鲜半岛及中东地区紧张局势持续，对即将举行的法国总统选举的担 忧犹在，遮掩了全球经济增长亮丽的前景。 “黄金最终来到1,275美元区域，因利多的技术面，政治忧虑，加上 利率温和，美联储对加息态度谨慎，中东和朝鲜等全球局势紧张，”RBC Wealth Management董事总经理George Gero称。 1833 GMT，现货金 基本持平，报每盎司1,274.8美元，稍早一 度触及11月10日来高位1,279.80美元，延续上日上涨近2%的势态。 美国期金 收涨0.3%，报1,278.1美元。 “我们预期黄金短期跌至1,276美元，我们的三/六/12个月价格目标 为1,200/1,200/1,250美元，”高盛在一份报告中说。 “尽管未来几周特朗普行情相关的股票交易进一步被出脱或地缘政治 紧张局势升级可能推
交易员关注能源资料协会(EIA)周报中的美国产量初步预估数据，显示国内产量仍在增长。报告还显示，美国原油集散地库欣的库存上周增加27.6万桶。