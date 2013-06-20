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亚洲 | 2013年 6月 20日 星期四 08:58 BJT

全球金市：金价跌至一个月低点，受美联储刺激计划前景影响

贝南克确认美联储趋向缩减每月850亿美元的购债规模，证实了投资者的担忧，推动美国股市和债市大幅下挫，令指标公债收益率升至15个月高位。

贝南克表示，美联储明年上半年将持续审慎缩减购债规模，如果美国经济持续走强，那么将在年中结束购债。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)SPDR Gold Trust 的黄金持仓量四年来首次跌破1,000吨。

SPDR黄金持仓量周三较周二的1,001.66吨下降0.2%，至999.56吨，为2009年2月以来最低。(完)

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(编译 梁睿雪/于春红; 审校 于春红/戴素萍)
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