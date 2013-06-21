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亚洲 | 2013年 6月 21日 星期五 14:58 BJT

全球金市：现货金反弹，受中国买家逢低吸货带动

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1297.01 19.27 +1.51 -22.55

现货银 19.86 0.30 +1.53 -34.41

现货铂金 1366.25 9.75 +0.72 -10.99

现货钯金 672.47 11.47 +1.74 -2.82

COMEX期金 1296.50 10.30 +0.80 -22.63 44806

COMEX期银 --

汇率

欧元/美元 1.3242

美元/日圆 97.68

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；; 审校 隋芬)

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