全球金市：现货金反弹，受中国买家逢低吸货带动

国际油市：亚洲石脑油裂解价差上升，因需求旺盛
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1297.01 19.27 +1.51 -22.55
现货银 19.86 0.30 +1.53 -34.41
现货铂金 1366.25 9.75 +0.72 -10.99
现货钯金 672.47 11.47 +1.74 -2.82
COMEX期金 1296.50 10.30 +0.80 -22.63 44806
COMEX期银 --
汇率
欧元/美元 1.3242
美元/日圆 97.68
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军；; 审校 隋芬)
沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)旗下销售分支Aramco Trading，上周从印度Essar Oil和Reliance Industries买入船期为4月、共计8.8万吨石脑油，价格为较中东FOB报价每吨升水约10美元。
“市场受到周五豆油下滑、以及今日大连市场走低的影响，”吉隆坡的一位期货交易员说，指的是芝加哥期货交易所(CBOT)和中国大商所的豆油合约。
路透迪拜3月27日 - 新加坡380-cst燃料油现货贴水周一降至约三周低点，交易商称尽管供应商努力清理库存为新供给腾挪空间。