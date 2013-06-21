全球金市：金价上涨，但本周录得2011年9月来最大单周跌幅

* 现货金本周劲跌7%

* 美国期金未平仓合约增加3%

路透纽约/伦敦6月21日 - 金价周五上涨1.3%，从稍日触及的约三年低位反弹，但本周金价跌幅仍接近两年来最多，此前美国联邦储备理事会(美联储/FED)明确表示将终止刺激计划，引发全球市场下挫。

尽管金价周五上涨，现货金本周仍大跌7%，录得自2011年9月从纪录高位回落迄今的最大周度跌幅。

投资人和实货买家逢低买盘扶助抵销美国期金保证金增加25%的影响。美股和美债市场略为回稳也令黄金投资人在金价周四重挫5.5%后可稍作喘息。

“之前有一些被迫性黄金卖盘，是股市追缴保证金的结果。这令昨日卖盘加剧，使金价今日可在较高水平盘整，”LOGIC Advisors合伙人Bill O'Neill说。

美国期金未平仓合约在周四大幅减少后意外增加3%，这可能是空头回补短期扶助提振金价的迹象，O'Neill说。

1823 GMT，现货金 上扬1.3%，报每盎司1,293.99美元，稍早触及2010年9月以来最低1,268.89美元。

COMEX-8月期金 收涨5.80美元，报每盎司1,292美元，根据路透初步数据，成交量为177,000万口，30日均值为208,000口。

芝加哥商业交易所集团(CME Group Inc) 将COMEX期金最初保证金上调，此前金价在周四下挫至三年低位，当时美国期金放量收挫6.4%。

全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量周四减少4.5吨，降至逾四年来最低995.35吨。这较2012年12月峰值1,353吨减少26%。

现货银 下跌至19.35美元，此为2010年9月来最低。尾盘收升2.4%，报每盎司20.02美元。现货铂金 大涨1.2%，报每盎司1,372.49美元，现货钯金 升1.8%，报每盎司673.22美元。

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