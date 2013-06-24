全球金市：金价小幅升高，上周创两年来最大单周跌幅

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
黄金市场上周陷入动荡，因上周美联储主席贝南克公布将削减其每月850亿美元购债计划的时间表。
中国央行周五无视国内银行的资金紧张，任凭当天早盘隔夜和七天回购利率最高仍冲至25%的异常水平。中国央行还加紧打击日益猖獗的非正式借贷。
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五称，其黄金持仓量下降0.54%至989.94吨。
美国自由港麦克默伦铜金矿公司 的一位高级官员周六向路透表示，该公司获得印尼政府许可之后已重新开始Grasberg矿场部分的运作。(完)
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(编译 朱晓军；审校 李婷仪)
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
路透首尔4月4日 - 韩国软件巨头安哲秀周二获得中间派政党--国民之党的提名，将参与竞选总统，回归5月9日的大选投票；此前他曾于2012年放弃了总统竞选的雄心壮志。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。