全球金市：金价小幅升高，上周创两年来最大单周跌幅

黄金市场上周陷入动荡，因上周美联储主席贝南克公布将削减其每月850亿美元购债计划的时间表。

中国央行周五无视国内银行的资金紧张，任凭当天早盘隔夜和七天回购利率最高仍冲至25%的异常水平。中国央行还加紧打击日益猖獗的非正式借贷。

全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五称，其黄金持仓量下降0.54%至989.94吨。

美国自由港麦克默伦铜金矿公司 的一位高级官员周六向路透表示，该公司获得印尼政府许可之后已重新开始Grasberg矿场部分的运作。(完)

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