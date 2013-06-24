全球金市：金价下跌1%，因忧虑中国及美股下跌被追缴保证金刺激黄金卖盘

* 投资需求进一步下降，实货买盘缓慢

* 中国短期流动性紧缩重创金价和股市

路透纽约/伦敦6月24日 - 黄金价格周一下挫约1%，延续上周录得7%跌幅的弱势，因担忧中国短期流动性紧缩，且美国股市下滑促使部份投资人结清黄金头寸应对追缴保证金。

包括白银和铂金在内的其他贵金属也下跌，因忧虑全球经济。

黄金价格较上周触及的三年低位高大约15美元。标普500指数下挫约1%，因担忧美国联邦储备理事会(美联储/FED)结束经济刺激举措的计划，及担忧中国短期流动性紧缩 可能拖累中国经济。

周五，全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 的黄金持仓量再次减少，下降0.5%，至逾四年来最低水平。

分析师表示，实货黄金买盘的劲道不足以抵销基金卖出黄金上市交易产品的影响。

2001 GMT，现货金 跌1.1%，报每盎司1,282.74美元。上周金价录得2011年9月来表现最差的一周，且最低跌至1,268.89美元，今年迄今大跌24%。

COMEX-8月期金 收低14.90美元，报每盎司1,277.10美元，根据路透初步数据，成交量较30日均值低大约25%。

美国股市周一削减稍早部分跌幅，因公债市场企稳，但终盘仍然收跌，受累于对美联储缩减货币刺激规模的担忧以及中国股市周一大跌。

上周中国短期资金利率攀升至异常高的水平，因大型商业银行减少在银行间市场的借贷。

美国公债及其他固定收益产品收益率上升重创黄金，因黄金没有利息回报，且黄金对利率预期转变非常敏感。

高盛将2013年底黄金预估价从每盎司1,435美元调降至1,300美元，瑞银将白银2013年预估价格降至每盎司24美元，之前预估为29美元，这些消息也打压贵金属。

其他贵金属方面，现货银 重挫2.3%，报每盎司19.61美元。现货铂金 大跌3.1%，报每盎司1,332.49美元，现货钯金 下挫2%，报每盎司659.72美元。

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