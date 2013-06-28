全球金市：金价跌至1,200美元下方，料将创30年以来最大周跌幅

0057GMT，现货金 下跌1.1%至每盎司1,185.90美元，稍早一度跌至1,180.71的三年低点。美国期金 下滑近9美元至1,202.8。

金价周四下挫2%，市场人士在月末调整账簿，以及机构投资者大举结清仓位，打压金价在近三年中首次跌破每盎司1,200美元。

自美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克推出缩减购债规模的计划后，金价一路下跌，今年迄今已下滑近30%。

美联储两位颇有影响力的决策人士周四抛出令人瞩目的相似论调，希望投资者不要误以为货币宽松政策将很快结束。两位官员甚至表示，市场误读了美联储的本意。

中国央行将资金挤出货币市场，迫使银行业者以较高的利率借入资金。不过市场似乎认为此举对实体经济的影响有限。(完)

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