全球金市：金价跌至1,200美元下方，料将创30年以来最大周跌幅

标题新闻：马来西亚4月1-10日棕榈油出口较上月同期增长20.9%至307,249吨--船货验证机构ITS
注：ITS为Intertek Testing Services的缩写 以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选
0057GMT，现货金 下跌1.1%至每盎司1,185.90美元，稍早一度跌至1,180.71的三年低点。美国期金 下滑近9美元至1,202.8。
金价周四下挫2%，市场人士在月末调整账簿，以及机构投资者大举结清仓位，打压金价在近三年中首次跌破每盎司1,200美元。
自美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克推出缩减购债规模的计划后，金价一路下跌，今年迄今已下滑近30%。
美联储两位颇有影响力的决策人士周四抛出令人瞩目的相似论调，希望投资者不要误以为货币宽松政策将很快结束。两位官员甚至表示，市场误读了美联储的本意。
中国央行将资金挤出货币市场，迫使银行业者以较高的利率借入资金。不过市场似乎认为此举对实体经济的影响有限。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 朱晓军/徐文焰；审校 王丽鑫)
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路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。