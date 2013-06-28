全球金市：金价急升逾2%，但季度表现为至少45年来最差

* 季末时有回补空头及轧平头寸

* 金价在第二季大跌23%

* 投资人纷纷买入期权保护金价下跌

路透纽约/伦敦6月28日 - 金价周五急升逾2%，受季末回补空头带动，但金价本季录得至少45年来最大季度跌幅，因投资人卖出黄金，他们忧虑美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能削减刺激计划。

黄金周五上涨2.3%，特别是在今日没有宏观经济消息及其他商品和金融市场没有大幅变动的情况下，表现更显得出色。白银价格跳涨6%，为2012年1月来最大单日升幅。

路透数据显示，金价在周五上涨后，在第二季仍下跌23%，为至少1968年以来的最大季度跌幅。

一些投资人积极回补他们的空头押注，因担心金价可能反弹，而其他投资人在金价周四大跌2%后，在惨淡的第二季的最后一个交易日轧平头寸，因基金粉饰账面试图擦亮投资组合。

“看到金价持续下跌。但我不认为这是金价的低位，但目前已非常接近低点，”管理4亿美元资产的AIS Group首席投资人长John Hummel说。

1838 GMT，现货金 上扬2.2%，报每盎司1,226.46美元，从1,180.71美元低位强劲反弹，此为2010年8月来最低。

周五升幅为5月20日来最大单日涨幅。

黄金相对强弱指标(RSI)周五攀升至28，但仍低于30的技术分析师认为的超卖区域。

周四金价在三年来首次跌穿1,200美元，促使不安的投资人买入期权，为金价进一步下跌对冲。

Comex-8月期金 收升12.10美元，报每盎司1,223.70美元。路透初步数据显示，成交量约为310,000口，为30日均值大约一半。

Comex期金未平仓合约增加1%，至大约400,000口，交易商表示，这暗示更多市场人士增加空头头寸。

全球最大的八只黄金上市交易基金(ETF)在2013年上半年的黄金持有量减少530吨，等同黄金年产量的大约10%。

其他贵金属方面，现货银 劲涨5.9%，报每盎司19.53美元，从18.19美元低位反弹，此为约三年低位。现货铂金 上扬1.7%，报每盎司1,335.49美元。现货钯金 涨1.7%，报每盎司655.85美元。

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