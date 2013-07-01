全球金市：金价在第三季首日上扬，受助于空头回补

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
* 美国数据直指经济继续成长
* 金价因美元指数回落而受到提振
* 投资者关注欧洲央行会议和美国就业数据
* 投资需求料仍然疲弱
路透纽约7月1日 - 金价周一在第三季首日开局强劲，跳升逾2%，因技术性买盘和投机客空头回补抵销了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将缩减构债规模的担忧。
金价急升2.2%，至日高1,260.61美元，因投机客纷纷回补空头，以及部分投资者在他们认为的低位大举买入黄金。上周五，市场触及近三年低位1,180.71美元。
美元走软和机构资金在第三季首日流入也提供支持。
截至6月25日当周，投机客的黄金空头头寸增至三年来最高水平。
1959 GMT，现货金 上扬19.92美元，或1.62%，报每盎司1,253.0美元。
Comex-8月期金 收涨32美元，或2.6%，报每盎司1,255.7美元。
从技术指标来看，金价已移出了超卖区间。黄金相对强弱指标为35，高于周五的30和一周前触及的低位20。相对强弱指标低于30，则显示市场超卖。
一系列欧元区、日本和美国的经济数据暗示，全球经济继续暂时性复苏，提振股市、期铜和原油价格。
美国制造业6月扩张，日本和欧洲数据也直指经济企稳。美国6月供应管理协会制造业数据攀升至50.9，5月为40.9，高于预期的50.5。
在第二季录得45年来最差季度表现后，金价仍深陷熊市区域，年内迄今下跌26%，交易商称，涨势脆弱。
因有关美联储将结束超宽松政策的传言不断升温，投资者对金市的信心减弱。
交易商和投资者静待美国非农就业报告周五公布，以寻找黄金和其他资产未来走势的更明确的指引。
就业数据强劲将可能暗示，美联储缩减刺激规模的压力加大，将推高公债收益率和美元，打压金价。
市场还将关注欧洲央行周四公布利率决定。央行可能强调欧元区经济复苏与美国不在一个层面上。
黄金上市交易基金的持仓量今年减少，近期价格重挫导致持仓量减少的幅度加大。全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust 年内持仓量累计减少近1,300万盎司。
根据商品期货交易所上周五公布的数据，对冲基金和货币基金经理也削减其黄金期货和期权看涨头寸至六年来最低。
现货银下跌0.1%，报每盎司19.59美元。
现货铂金 攀升2.25%，报每盎司1,368.74美元。现货钯金 跳升3.92%，报每盎司681.47美元。(完)
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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