全球金市：金价持稳在日低附近，因美元走强

* 美元指数触及五周高位，金价承压

* 市场关注周五公布的美国就业报告

* SPDR Gold Trust黄金持仓量触及2009年2月以来最低

路透纽约7月2日 - 金价周二从稍早触及的高位回落，终盘收跌，因美元走强，以及投资者寻找美国联邦储备理事会(FFD/美联储)可能很快结束或缩减刺激规模的信号。

很多市场人士在周五美国公布6月就业报告前按兵不动，希望从该数据中寻找经济成长的新迹象。

1723 GMT，现货金 扩大跌幅，下跌0.81%，报每盎司1,242.81美元，稍早升至近一周高位1,267.20美元。美国8月期金 收跌1.09%，报每盎司1,242美元。

金价稍早受空头回补买盘提振上扬。但涨势很快消退，因部分基金经理利用上涨的机会结清多头头寸。

在周四美国独立日假期前，投资者对建立新头寸态度谨慎，他们静待周五将公布的就业报告。如果数据强劲，将提振公债收益率和美元，打压金价。

美元指数 攀升至五周高位，因市场普遍认为，由于近期公布的美国经济数据普遍良好，美联储可能较预期提前缩减刺激计划规模。

本周迄今公布的数据显示，美国制造业活动反弹，工厂订单增加，暗示制造业正在企稳。

周五的非农就业报告备受关注，预计6月就业岗位增加16.5万个，失业率降至7.5%.

部分分析师警告称，金价自上周触及的三周低位1,180.70美元反弹的势头可能短暂，部分市场人士预期，金价最终将跌至每盎司1,000美元。

全球最大的黄金支持的上市交易基金SPDR Gold Trust 报告，周一黄金持仓量减少1.2吨，至968.30吨，为2009年2月以来最低。年内迄今累计降幅达382.5 吨。

现货银跟随金价走低，回落1.38%，报每盎司19.29美元。

现货铂金 下跌0.89%，报每盎司1,362.24美元。现货钯金 下挫0.44%，报每盎司681.47美元。 ----------------------------1949 GMT---------------------------------

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